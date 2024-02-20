Рогалики с яблоками: рецепт нежной выпечки

Вместо яблок для начинки можно взять груши. Рогалики будут такие же вкусные.

Нежные и ароматные рогалики с яблоками – способ сделать даже самый пасмурный день ярким и запоминающимся. Рекомендуем приготовить эту простую и вкусную выпечку по рецепту из блога "Рецепты каждый день"

Рогалики с яблоками

Ингредиенты:

молоко – 200 мл;

сахар – 1 ст. л.

мука – 350 гр;

сухие дрожжи – 2 ч. л;

растительное масло – 30 мл;

ванильный сахар – 1 пакетик;

соль – щепотка.

Для начинки:

яблоки – 300 гр;

сахар – 2 ст. л;

корица – по вкусу;

желток – для смазывания;

сахарная пудра – для посыпки.

Способ приготовления:

Молоко немного подогреть, чтобы оно было слегка теплым, половину его налить в отдельную посуду, добавить тула сахар и все дрожжи, хорошо перемешать и оставить в теплом месте на 10-15 минут.

В оставшееся молоко добавить соль, сахар и подсолнечное масло, перемешать. Туда же ввести просеянную муку, влить дрожжевую смесь и молоко с маслом. Замесить мягкое тесто, оно будет немного липнуть к рукам. Собрать его в шар, уложить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 50-60 минут, чтобы подошло.

Яблоки почистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками, перемешать с сахаром и молотой корицей.

Обмять подошедшее тесто, разделить его на четыре ровных части. Раскатать каждую часть в круг толщиной пять миллиметров, а затем с помощью ножа круг разделить на восемь треугольных сегментов. На каждый сегмент с широкой стороны выложить немного яблочной начинки. Свернуть каждый треугольник рогаликом. Выложить на противень, между заготовками оставить небольшие промежутки.

Укрыть тканевой салфеткой и оставить на 20-30 минут в теплом месте. После смазать взбитым желтком и посыпать сахаром.

Подошедшие рогалики отправить в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.

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