Вкусные грибные шарики: рецепт интересного блюда на ужин (видео)
Для приготовления блюда лучше брать шампиньоы с крупной шапочкой. Тогда шарики получатся более сочными и вкусными.
Хочется чего-то вкусного и необычного на ужин? Тогда попробуйте приготовить грибные шарики. Это необычное блюдо с сочной и вкусной начинкой удивит вас своим вкусом. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Виктория.
Очень вкусные грибные шарики
Ингредиенты:
- фарш – 400 гр;
- лук – 1 шт (маленький);
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец по вкусу.
Для начинки:
- шампиньоны – 8 больших штук;
- майонез или сметана – 50 гр;
- твердый сыр (сулугуни)– 100 гр.
Для панировки:
- панировочные сухари – 100 гр;
- мука – 50 гр;
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать фарш, соль, перец, измельченный чеснок, лук и тщательно перемешать.
В форму, застеленную пергаментом, выложить очищенные шампиньоны шапочкой вниз, без ножки, смазать их майонезом и выложить на них кусочки сырого сулугуни. Затем на каждый гриб выложить фарш, плотно прижав.
Обвалять все в муке, яйце и панировочных сухарях и снова выложить в форму.
Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут.
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