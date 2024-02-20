Вкусные грибные шарики: рецепт интересного блюда на ужин (видео)

Для приготовления блюда лучше брать шампиньоы с крупной шапочкой. Тогда шарики получатся более сочными и вкусными.

Хочется чего-то вкусного и необычного на ужин? Тогда попробуйте приготовить грибные шарики. Это необычное блюдо с сочной и вкусной начинкой удивит вас своим вкусом. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Виктория.

Очень вкусные грибные шарики

Ингредиенты:

фарш – 400 гр;

лук – 1 шт (маленький);

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец по вкусу.

Для начинки:

шампиньоны – 8 больших штук;

майонез или сметана – 50 гр;

твердый сыр (сулугуни)– 100 гр.

Для панировки:

панировочные сухари – 100 гр;

мука – 50 гр;

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать фарш, соль, перец, измельченный чеснок, лук и тщательно перемешать.

В форму, застеленную пергаментом, выложить очищенные шампиньоны шапочкой вниз, без ножки, смазать их майонезом и выложить на них кусочки сырого сулугуни. Затем на каждый гриб выложить фарш, плотно прижав.

Обвалять все в муке, яйце и панировочных сухарях и снова выложить в форму.

Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут.

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