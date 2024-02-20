Шоколадные сырки дома: рецепт любимого лакомства для детей и взрослых

При желании такие творожки можно готовить с начинкой, используя джем или сгущенку. Для посыпки используйте цукаты и орехи.

Шоколадные творожки – десерт, который очень любят дети и взрослые. Их легко приготовить дома, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук. Такие батончики получаются очень вкусными, а продукты для них вы выбираете только самые качественные, а потому будете уверены в том, что десерт будет действительно полезным и питательным.

Домашние творожки в шоколаде

Ингредиенты:

кисломолочный творог (5%);

масло сливочное – 50 гр;

сахарная пудра – 70 гр;

ванильный сахар – 1/2 пакетика;

шоколад (по желанию молочный, черный, белый) – 180 гр;

масло – 30 мл;

сублимированные фрукты и ягоды для украшения.

Способ приготовления:

В емкость выложить творог, мягкое масло, ванильный сахар и сахарную пудру и перебить блендером до однородной консистенции.

Положить творожную массу (~40-45 гр) на клочок пищевой пленки, сформировать творожок и завернуть в пленку. Отправить в холодильник до замерзания.

Растопить шоколад, добавить масло и перемешать. С творожков снять пленку и окунуть в остывший шоколад. Выложить на решетку или досочку, застеленную пищевой пленкой. Посыпать сверху фруктами или орехами, измельченными в блендере. Хранить в холодильнике или морозилке. После морозилки дать отойти в холодильнике.

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