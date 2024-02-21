Вкусный торт "Наполеон": рецепт популярного десерта

Рецептов этого вкусного торта существует множество. Но это — один из самых простых.

Если любите торт "Наполеон", то его проще приготовить самостоятельно, чем покупать в магазине, или кондитерской. И вы сможете контролировать количество крема, а это главное. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником anny.cooking.

Торт "Наполеон"

Ингредиенты:

Для лепешек:

1 яйцо;

1,5 ст. л. уксуса;

1/2 ч. л. соли;

120 мл очень холодной воды;

300 г холодного масла;

500 г муки.

Для крема:

3 яйца;

250-300 г сахара;

80 г крахмала кукурузного;

900 мл молока;

350 мл сливок 33%.

Для теста смешиваем яйцо, воду, соль и уксус. Холодное масло натираем в муку на терке и перетираем в крошку. Добавляем жидкие ингредиенты и замешиваем тесто, которое не липнет к рукам, если липнет, добавьте еще немного муки.

Заворачиваем тесто в пищевую пленку и охлаждаем 1-2 часа.

Как охладилось, достаем из холодильника и делим тесто на 12 равных частей, раскатываем тесто между двумя листами пергамента размером более 21 см, накалываем вилкой, чтобы тесто не пошло пузырями и выпекаем по одному при 180 градусах. На каждый корж уйдет по 12 минут.

Теперь готовим крем. Соединяем сахар и крахмал, добавляем яйца и ваниль, смешиваем. Подогреваем молоко, и добавляем понемногу горячее молоко к яйцам с сахаром. Кладем на огонь, и, постоянно помешивая, доводим до загустения. Накрываем пленкой, так чтобы она касалась поверхности и охлаждаем до комнатной температуры.

Взбиваем холодные сливки, желательно до устойчивых пиков, добавляем крем и взбиваем еще несколько минут до однородности.

Теперь собираем торт: перемазываем коржи кремом. Декорируем крошками и охлаждаем ночь или целые сутки в холодильнике. Ваш идеальный "Наполеон" готов.

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