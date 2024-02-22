Насыпной пирог с творогом: рецепт десерта для которого не надо замешивать тесто

Этот пирог может приготовить даже тот, кто не имеет никаких навыков в выпечке. Ведь для этого десерта не нужно замешивать тесто.

Этот пирог готовится очень просто, ведь вымешивать тесто не нужно. Ингредиенты точно найдутся у всех хозяек. Начинка для пирога делается из творога и яблок. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Насыпной пирог с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

мягкое сливочное масло — 200 г;

сахар — 8 ст. л. (160 г);

мука — 15 ст. л. (300 г);

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

творог — 700 г;

сахар — 3 ст. л;

одно яйцо;

три яблока.

Сначала приготовьте тесто. Положите в миску кладу размягченное сливочное масло. Засыпьте сахаром и мукой. Перетирайте ингредиенты руками, чтобы получилась рассыпчатая масса.

Затем добавьте соду и снова все хорошо перетирайте руками. Масса должна получиться однородной и рассыпчатой.

Полученную массу разделите на две части — большую и меньшую. Большую часть выложите ровным слоем в форму для выпекания.

Приготовьте начинку. Смешайте в миске творог, яйцо и две ложки сахара. Можно добавить ваниль.

Творожную массу выложите на основу в форму. Разровняйте творожную массу, чтобы она легла равномерно. Начинка не должна доходить до краев формы примерно на 1,5 сантиметра.

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите поверх сырной начинки.

Сверху закройте пирог меньшей частью оставшегося рассыпчатого теста. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов 50 минут.

Пирог получается очень нежным, просто тает во рту.

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