Насыпной пирог с творогом: рецепт десерта для которого не надо замешивать тесто
Этот пирог может приготовить даже тот, кто не имеет никаких навыков в выпечке. Ведь для этого десерта не нужно замешивать тесто.
Этот пирог готовится очень просто, ведь вымешивать тесто не нужно. Ингредиенты точно найдутся у всех хозяек. Начинка для пирога делается из творога и яблок. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.
Насыпной пирог с творогом
Ингредиенты:
Для теста:
- мягкое сливочное масло — 200 г;
- сахар — 8 ст. л. (160 г);
- мука — 15 ст. л. (300 г);
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- творог — 700 г;
- сахар — 3 ст. л;
- одно яйцо;
- три яблока.
Сначала приготовьте тесто. Положите в миску кладу размягченное сливочное масло. Засыпьте сахаром и мукой. Перетирайте ингредиенты руками, чтобы получилась рассыпчатая масса.
Затем добавьте соду и снова все хорошо перетирайте руками. Масса должна получиться однородной и рассыпчатой.
Полученную массу разделите на две части — большую и меньшую. Большую часть выложите ровным слоем в форму для выпекания.
Приготовьте начинку. Смешайте в миске творог, яйцо и две ложки сахара. Можно добавить ваниль.
Творожную массу выложите на основу в форму. Разровняйте творожную массу, чтобы она легла равномерно. Начинка не должна доходить до краев формы примерно на 1,5 сантиметра.
Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите поверх сырной начинки.
Сверху закройте пирог меньшей частью оставшегося рассыпчатого теста. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов 50 минут.
Пирог получается очень нежным, просто тает во рту.
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