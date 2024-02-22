Говяжьи ребрышки с яблоками на сковороде: рецепт изумительного блюда

Ребрышки получаются очень нежными и мягкими, а мясо буквально тает во рту.

Нежирная говядина полезна для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, укрепляет суставы, кости и мышцы, повышает иммунитет, что особенно важно в зимний период с его непредсказуемой погодой. Поэтому включать это мясо в меню просто необходимо, и сегодня мы предлагаем приготовить его по рецепту одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Говяжьи ребрышки с яблоками на сковороде даже самый обычный обед превратят в праздник вкуса.

Говяжьи ребра с яблоками на сковороде

Ингредиенты:

говяжьи ребра – 1 кг;

лук – 2 шт;

стебель сельдерея – 1 шт;

острый перец – 1 шт;

яблоко голден – 2 шт;

чеснок – 3 зубчика;

тимьян – 3 веточки;

лавровый лист – 2 шт;

соль и перец – по вкусу;

мед – 1 ст. л;

вода – 700 мл.

Способ приготовления:

Ребра помыть, нарезать, обжарить на растительном масле до румяного цвета с каждой стороны. Затем в этой же сковороде обжарить лук, сельдерей и острый перец до мягкости лука и слегка золотистого цвета

Добавить все остальные ингредиенты, залить водой и томить на медленном огне под крышкой два часа.

Спустя два часа переложить ребрышки в отдельную посуду, а всю остальную массу со сковороды пропустить через сито, чтобы получить чистый бульон. Вернуть ребра с бульоном обратно в сковородку и вываривать на максимальном огне до состояния соуса

Подавать в горячем виде с гремолатой (петрушка, чеснок, цедра и сок лимона, оливковое масло) или зеленым луком.

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