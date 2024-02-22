Сочники с творогом и бананом: рецепт нежной выпечки

Нежные творожные сочники с привкусом банана станут прекрасным дополнением к чаю к приходу гостей.

Сочники – это выпечка в виде сложенной пополам лепешки с полуоткрытой или закрытой начинкой. Их готовят из песочного или дрожжевого теста, а в качестве начинки чаще всего используют творог. Сегодня мы предлагаем приготовить сочники с творогом и бананом по рецепту из блога "Рецепты каждый день". Это очень вкусный десерт, который идеально подходит к чаю и кофе. Его оценят не только взрослые, но и дети.

Сочники с творогом и бананом

Ингредиенты:

мука – 400 гр (+ для посыпки);

сахар – 85 гр;

сливочное масло – 200 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л;

яйцо – 1 шт;

банан – 1 шт;

творог – 200 гр;

лимонный сок – 1 ч. л;

кукурузный крахмал – 15 гр;

сахарная пудра – по вкусу.

Способ приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры взбить с 60 гр сахара в пышную массу, добавить яйцо, затем вмешать разрыхлитель и постепенно всыпать муку. Замесить тесто.

Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут.

Духовку разогреть до 180 градусов. Противень застелить пергаментной бумагой.

Банан измельчить блендером в пюре, смешать с творогом, добавить оставшийся сахар, лимонный сок и крахмал.

Раскатать тесто в пласт на присыпанном мукой столе. Пиалой или формой вырезать круги. Выложить на половину каждого круга примерно полторы столовой ложки начинки. Накрыть второй половиной.

Переложить заготовки на противень, отправить в духовку. Выпекать около 25 минут до румяности. При желании готовые сочники можно присыпать сахарной пудрой.

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