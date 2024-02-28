Панкейки с шоколадом: рецепт привычного блюда с сюрпризом

Такие панкейки особенно понравятся детям. Сочетание мягкого теста и шоколада дают потрясающий вкус.

Панкейки с шоколадом – это способ разнообразить любимое и привычное блюдо. Как их приготовить без хлопот, рассказала кулинарный блогер Ольга Головина и показала, как это делается. Возьмите рецепт себе на заметку и радуйте близких блинчиками с сюрпризом.

Панкейки с шоколадом

Ингредиенты (на 8-9 штук):

мука – 270 гр;

шоколадная паста;

молоко – 250 мл;

сливочное масло растопленное – 4 ст. л;

сахар — 3 ст. л;

разрыхлитель — 2 ч. л;

яйца – 2 шт;

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

На пергамент ложкой выложить кружочки из шоколадной пасты, подморозить в морозилке.

Для теста смешать просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавить яйца, молоко, растопленное теплое сливочное масло и хорошо перемешать до однородности.

На сковородку с антипригарным покрытием выложить немного теста, затем – шоколадный кусочек и сверху закрыть его небольшим количеством теста. Жарить панкейки до румяности с обеих сторон. Подавать их лучше теплыми, так они намного вкуснее.

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