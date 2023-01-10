Вкусный завтрак: рецепт воздушных японских панкейков

Японские панкейки – десерт, завоевавший любовь во всем мире благодаря своему невероятному вкусу. Это воздушные и очень нежные оладьи, не требующие много усилий для приготовления.

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Основное отличие японского лакомства от обычных оладий или американских панкейков – это их объем и воздушная, как в суфле текстура. По сравнению с обычными оладьями, высота японского панкейка будет в три или четыре раза выше. Причем в рецептуру приготовления входят стандартные ингредиенты.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Молоко — 25 мл

Мука пшеничная — 2 ст. ложки

Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки

Сахар — около 2 ст. ложек

Соль — 1 щепотка

Сок лимона — 1 ч. ложка

Масло растительное (для жарки) — 1 ч. ложка

Мед — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте пшеничную муку и разрыхлитель. Отделите яичные белки от желтков. В глубокой миске соедините желтки и молоко.

Всейте муку с разрыхлителем частями, каждый раз перемешивая массу. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков.

В отдельной емкости взбейте яичные белки с солью и лимонным соком (я добавила его, хотя в рецептах этих панкейков его обычно нет). Взбивайте миксером на низкой скорости 2-3 минуты, до получения устойчивой пены.

Небольшими порциями, в 3-4 приема, добавьте ко взбитым белкам сахар, продолжая взбивать белки до плотных пиков (еще примерно 3-4 минуты).

Постепенно вмешайте взбитые белки в тесто, добавляя примерно по 1 ст. ложке. Перемешивайте тесто аккуратно, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность и пышность массы.

Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне, слегка смажьте растительным маслом и промокните излишки масла бумажной салфеткой.

Уменьшите огонь до минимального, выложите тесто на сковороду — сперва по 2 ст. ложки на каждый панкейк.

Влейте на дно сковороды 1-2 ч. ложки воды (чтобы получить пар в процессе приготовления). Накройте сковороду крышкой и готовьте панкейки на минимальном огне 2-3 минуты, пока их поверхность не станет матовой.

Когда поверхность панкейков станет матовой, добавьте еще порцию теста — примерно по 1 ст. ложке на штуку. Готовьте панкейки под крышкой еще 2-3 минуты.

Затем аккуратно переверните панкейки лопаткой на другую сторону. Накройте сковороду крышкой и готовьте на малом огне еще примерно 5-6 минут, до румяности.

Коснитесь кончиком пальца боковой стороны панкейка: если тесто пружинит и не прилипает к пальцу — готово.

Повторите процесс с оставшимся тестом. Панкейки после жарки немного опадают, но остаются воздушными и пышными.

Выложите их на тарелку и подавайте, при желании полив медом.

Напомним, рецепт нежных панкейков с яблоком и ананасом.