Печенье из манки: как приготовить вкусный десерт к чаю без муки

Вместо муки для приготовления этого печенья используется манная крупа. Однако это совершенно не портит вкус выпечки.

Вкусное печенье из манки – альтернатива традиционной выпечке из муки. Нежное и буквально тающее во рту оно прекрасно подойдет к чаю и для угощения. Как его легко приготовить, рассказали в блоге "Кулинария".

Печенье из манки

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

сахар – 125 гр;

масло сливочное – 125 гр;

джем – 1 ст. л;

кефир – 125 мл;

цедра лимона;

соль – щепотка;

манка – 450 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

сахарная пудра – 200 гр.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать яйца, сахар и растительное масло, все хорошо перемешать венчиком до растворения сахара. Затем туда же добавить фруктовый джем и кефир. Взбить массу еще раз.

Туда же отправить цедру из одного лимона и щепотку соли, после чего понемногу ввести манку, перемешивая тесто. Добавить разрыхлитель и снова хорошо перемешать.

Готовое тесто, которое получится эластичным, оставить на 10 минут.

Из готового теста сформировать небольшие шарики, обвалять их в сахарной пудре со всех сторон, выложить на противень, застеленный пергаментом.

Поставить печенье в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекать 15 минут.

Читайте также:

Как приготовить печенье без муки: итальянский рецепт

Малиново-миндальные полоски: простой рецепт ароматного печенья

Шоколадное печенье "Съедобные валентинки": ароматная выпечка к празднику