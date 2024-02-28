Печенье из манки: как приготовить вкусный десерт к чаю без муки
Вместо муки для приготовления этого печенья используется манная крупа. Однако это совершенно не портит вкус выпечки.
Вкусное печенье из манки – альтернатива традиционной выпечке из муки. Нежное и буквально тающее во рту оно прекрасно подойдет к чаю и для угощения. Как его легко приготовить, рассказали в блоге "Кулинария".
Печенье из манки
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- сахар – 125 гр;
- масло сливочное – 125 гр;
- джем – 1 ст. л;
- кефир – 125 мл;
- цедра лимона;
- соль – щепотка;
- манка – 450 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- сахарная пудра – 200 гр.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать яйца, сахар и растительное масло, все хорошо перемешать венчиком до растворения сахара. Затем туда же добавить фруктовый джем и кефир. Взбить массу еще раз.
Туда же отправить цедру из одного лимона и щепотку соли, после чего понемногу ввести манку, перемешивая тесто. Добавить разрыхлитель и снова хорошо перемешать.
Готовое тесто, которое получится эластичным, оставить на 10 минут.
Из готового теста сформировать небольшие шарики, обвалять их в сахарной пудре со всех сторон, выложить на противень, застеленный пергаментом.
Поставить печенье в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекать 15 минут.
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