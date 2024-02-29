Кремовый пирог с яблоками: рецепт оригинального десерта

Кремовый пирог с карамелизированными яблоками вдохновлен классическими домашними десертами из песочного теста, сливок и фруктов. Этот десерт невероятно вкусный.

Пирог со сливками и карамелизированными яблоками готовится с нежным английским кремом. Яблочный пирог со сливками и карамелизированными яблоками — это насыщенный десерт с маслянистой оболочкой и мягкой начинкой.

В этом рецепте начинка состоит из заварного крема и карамелизированных в сливочном масле яблок, дополненных традиционной оболочкой из песочного теста. При желании в крем можно добавить немного поджаренных кедровых орешков, чтобы придать ему приятную хрусткость. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Кремовый пирог с яблоками

Ингредиенты:

Для песочного теста:

400 г муки;

200 г сливочного масла;

180 г сахара;

2 целых яйца + 2 желтка.

Для крема:

4 яичных желтка комнатной температуры;

80 г сахара;

600 мл молока;

цедра 2 неочищенных лимонов.

Для яблочной начинки:

4 яблока (например Гренни Смит);

160 г сахара;

80 г сливочного масла.

Сначала приготовьте песочное тесто из указанных ингредиентов, следуя порядку основного рецепта. Дав ему постоять необходимое время, возьмите его обратно и оставьте небольшое количество в стороне, которое вы будете использовать для решетки. Оставшуюся часть раскатайте в диск и выстелите форму для тарта со съемным дном диаметром 24 см. Дайте ему постоять в холодильнике, пока готовите начинку. Приготовьте английский крем: доведите молоко с цедрой лимона до легкого кипения, выключите огонь, снимите цедру и держите в тепле. В кастрюле взбейте яичные желтки с сахаром до получения легкой и пенистой массы.

Разбавьте смесь горячим молоком, медленно его вливая и перемешивая ручным венчиком. Поставьте на огонь и варите на очень слабом огне, постоянно помешивая, пока сливки не загустеют, не доводя до кипения. Выключите и подготовьте яблоки.

Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром и карамелизируйте нарезанные кубиками яблоки, вынимая их, когда они станут золотистыми.

Достаньте форму из холодильника, распределите по дну карамелизированные яблоки и покройте их заварным кремом. Раскатайте отложенное песочное тесто в лист теста и с помощью формочки для печенья вырежьте полоски, расположив их на поверхности в виде решетки.

Поставьте в разогретую до 175° духовку и готовьте около 1 часа. Достаньте из духовки, подождите не менее 10 минут, затем осторожно переложите пирог на сервировочную тарелку. Подавайте пирог со сливками.

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