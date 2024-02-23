Торт "Спартак": рецепт вкусного праздничного десерта

Шоколадно-медовый торт "Спартак" без преувеличения можно считать народным. Его рецепт хорошо известен, но кто его приготовил впервые — неизвестно.

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Торт "Спартак" — это очень вкусный торт в котором шоколадные коржи сочетаются с вкусным белым кремом. В этом рецепте есть также вишневая начинка, которая добавляет немножко кислинки в сладкий десерт. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником vitala_foodblog.

Торт "Спартак"

Ингредиенты:

Для лепешек:

750 г муки;

6 ст. л. какао;

225 г сахара;

150 г масла;

3 яйца;

6 ст. л. меда с горкой;

1,5 ч. л. соды;

1,5 ч. л. разрыхлителя.

Для крема:

150 г муки;

225 г сахара;

100 г сахарной пудры по желанию, если любите сладкое;

300 г масла;

750 г молока;

3 ч. л. ванильного сахара.

Для вишневой начинки:

300 г вишен без косточки;

50 г сахара;

50 г коньяка;

50 мл воды;

2 ст. л. с горкой крахмала кукурузного.

Смешайте в миске мед, масло, сахар и растопите на водяной бане до однородности. Добавьте взбитые яйца, активно помешивая, чтобы не свернулись. И соду. Заваривайте пару минут помешивая, масса должна увеличиться в объеме.

Затем смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао и разрыхлитель. Лучше их просеять.

Жидкую массу влейте к сухим ингредиентам и замесите тесто. Дайте постоять 15 минут при комнатной температуре. Поделите на 12 шариков, поставьте в холодильник на 1 час.

Пока тесто охлаждается, готовьте крем.

Смешайте сухие ингредиенты, влейте молоко небольшими порциями, чтобы не было комочков. Заварите на небольшом огне, пока не загустеет. На это уйдет около трех часов после закипания.

Перелейте в миску и охладите. Взбить мягкое масло с пудрой или без, пока не побелеет. По 1 ложке введите заварную основу. Ваш крем готов.

И готовьте вишневую начинку. Вишни без косточки, сахар и коньяк поставьте на огонь и варите две минуты. Крахмал разведите в теплой воде и влейте к вишням, заварите и охладите.

Теперь выпекайте лепешки. Каждый шарик теста раскатайте, вырежьте круглый корж, наколите вилкой и выпекайте при температуре 180 градусов минут 10.

Готовые коржи охладите и собирайте торт. Проще всего это делать в кулинарном кольце, внутрь которого вставьте лист пергамента. Перемажьте коржи кремом, через раз добавляйте вишневую начинку. Поставьте в холодильник на ночь, предварительно накрыв пленкой.

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