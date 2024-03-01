Простой пирог с капустой: как приготовить вкусное блюдо
Пироги с капустой – это популярное блюдо, которое готовится из самых простых продуктов. И практически с любым тестом.
Пироги с капустой очень популярны, ведь белокочанная капуста — овощ доступный, бюджетный, полезный и вкусный. Продается в каждом магазине. К тому же капуста отлично сочетается с другими продуктами и ее просто готовить. И нет ничего лучше, чем кусочек пирога с капустой к вечернему чаю. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Простой пирог с капустой
Ингредиенты:
Для начинки:
- белокочанная капуста – 500 г;
- яйца – 3 шт.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль, свежемолотый черный перец.
Для теста:
- мука – 300 г;
- сливочное масло – 120 г;
- сметана 20% – 80 г;
- одно яйцо + 1 желток;
- сахар – 10 г;
- разрыхлитель – 5 г;
- соль.
Для начинки яйца сварите вкрутую, охладите и мелко нарежьте. Капусту нашинкуйте и, помешивая, слегка обжарьте на слабом огне около 10 минут. Добавьте яйца, посолите и поперчите.
Для теста муку и разрыхлитель просейте через мелкое сито в большую миску. Добавьте соль и сахар, перемешайте. Охлажденное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и перетрите руками с сухими ингредиентами.
Добавьте яйцо, слегка взбитое со сметаной, и вымесите тесто. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Охлажденное тесто разделите на две неравные части (примерно 3/4 и 1/4). Большую часть раскатайте и перенесите на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Сверху равномерно распределите начинку.
Раскатайте оставшееся тесто в тонкий пласт и нарежьте полосками. Сделайте из них решетку поверх начинки. Смажьте пирог желтком, взбитым со столовой ложкой воды. Выпекайте 40–45 минут при 180 °С. Слегка остудите и подавайте на стол.
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