Недорогой шоколадный пирог: рецепт вкусного десерта

Вкусный шоколадный пирог можно приготовить и без особых затрат. Десерт получается очень вкусным.

Шоколадные пироги можно приготовить по разным рецептам. И этот нежный пирог готовится по простому рецепту из самых простых ингредиентов. И получается влажным, чем-то напоминающим шоколадный фондан – популярный французский десерт. Фокус расскажет, как его приготовить.

Ингредиенты рассчитаны на прямоугольную форму размером 20х30 см.

Влажный шоколадный пирог

Ингредиенты:

какао-порошок – 30 г;

растворимый кофе – 1,5 ч. л.;

кипящая вода – 120 мл;

темный шоколад – 60 г;

сливочное масло – 50 г;

растительное масло с нейтральным вкусом – 120 мл;

два яйца;

два яичных желтка;

сахар – 400 г;

мука – 260 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

соль – 3/4 ч. л.

Для покрытия:

арахис жареный соленый – 100 г (или другие соленые орешки, например миндаль);

два яичных белка;

сахар – 30 г;

ванильный сахар – 1/2 ч. л.

Застелите бумагой для выпечки форму. Растопите сливочное масло. Измельчите шоколад и добавьте порошок какао и молотый, или растворимый кофе. Залейте кипящей водой, оставьте на минуту. Перемешайте силиконовой лопаткой.

Вмешайте в шоколадную смесь растопленное сливочное и растительное масло. Добавьте яйца и желтки. Растирайте лопаткой или венчиком, пока смесь не станет однородной и гладкой. Добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.

Лопаткой вмешайте в смесь муку и соль. Тщательно перемешайте смесь и вылейте в подготовленную форму.

Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте 10–15 минут, чтобы тесто начало густеть. За это время приготовьте покрытие.

Взбейте венчиком белки с сахаром и ванильным сахаром, пока сахар не раствориться. Добавьте крупно нарезанный арахис, перемешайте.

Достаньте пирог из духовки (он еще не готов), распределите по поверхности начинку и верните в духовку еще на 15–20 минут. Пирог готов, если пружинит при нажатии пальцем.

Остудите пирог, затем достаньте вместе с бумагой и нарежьте на порции.

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