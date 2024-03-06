Баварский салат с курицей: как приготовить вкусный и сытный салат

Баварский салат с курицей и сухариками идеально подойдет для меню на ужин. И его можно приготовить на праздничный стол.

Блюда из курицы приготовить легко. И они получаются очень вкусными. Этот баварский салат чем-то напоминает салат "Цезарь", который часто подают в ресторанах. Это вкусное и действительно сытное блюдо, пикантность которому придают сухарики. Рецептом поделились на сайте Radiotrek.

Баварский салат с курицей и сухариками

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

помидоры – 300 г;

твердый сыр – 150 г;

несвежий белый хлеб;

растительное масло – 6 ст. л.;

два зубчика чеснока;

петрушка.

Для соуса:

сметана – 200 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

неострая горчица – 2 ч. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Куриное филе посолите, поперчите по вкусу и посыпьте сушеной душицей при желании. Оставьте на несколько минут.

Поджарьте грудку на сковороде, потом закройте сковороду крышкой и доведите курицу до готовности на слабом огне.

Приготовьте сухарики. Срежьте корочку, нарежьте мякиш кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Кубики хлеба разложите на противне, выстеленном бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 180 °C. Сбрызните сухарики маслом с чесноком и подсушите около 15 минут перемешивая.

И курице и сухарикам дайте остыть. Помидоры нарежьте кубиками, как и твердый сыр и курицу. Петрушку мелко нарежьте.

Смешайте сметану с горчицей и лимонным соком. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте. Можно добавить немного сушеного чеснока.

Выложите в миску куриное филе, помидоры, сыр, петрушку и сухарики, полейте сметанным соусом и подавайте, пока сухарики не размокли.

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