Нежный суп из плавленых сырков: вы точно приготовите его еще раз
Суп с плавлеными сырками в конце приготовления нужно обязательно помешать, чтобы растворился весь сыр.
Простое в приготовлении и удивительно вкусное первое блюдо, которое займет у вас не очень много времени. Предлагаем вам два варианта этого супа.
С шампиньонами и плавленым сыром
Ингредиенты:
- шампиньоны — 400 г;
- сыр плавленый — 200 г;
- вода или бульон — 2 л;
- растительное масло — 30 мл;
- морковь большого размера — 1 шт.;
- картофель среднего размера — 4-5 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, специи — по вкусу.
Все овощи промываем и очищаем от кожуры. Лук нарезаем кубиком, картофель — полукольцами, шампиньоны — слайсами, а морковь натираем на крупной терке.
Ставим кастрюлю с водой и картофелем на плиту. Доводим до кипения и варим на небольшом огне.
Сковороду с маслом тоже ставим на огонь. Как только оно нагреется, добавляем шампиньоны и жарим до готовности. Добавляем к шампиньонам лук, морковь, соль и перец. Жарим до мягкости овощей и легкой румяной корочки.
Как только картофель будет почти готов, добавляем в кастрюлю зажарку из грибов и овощей. Через 2-3 минуты добавляем плавленый сыр, если он брусочком, его лучше предварительно натереть. Помешиваем суп, чтобы растворился весь сыр. Доводим суп до кипения. Приятного аппетита!
С курицей и плавленым сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- сыр плавленый — 150 г;
- макароны "Паутинка" — ½ стакана;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- масло — 2-3 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу.
Куриное филе промываем и режем на небольшие кусочки. Ставим кастрюлю с водой и филе на плиту. Доводим до кипения, добавляем немного соли и варим на небольшом огне примерно 20 минут.
Все овощи промываем и очищаем от кожуры. Лук и картофель нарезаем кубиком, а морковь натираем на крупной терке.
Сковороду с маслом тоже ставим на огонь. Как только оно нагреется, добавляем лук и жарим до прозрачности. Затем добавляем морковь и доводим до готовности.
В бульон добавляем картофель, зажарку и продолжаем варить. Через минут 10 добавляем еще макароны. Пока картофель варится, нарезаем кубиком плавленый сыр. Как только картофель и макароны будут готовы, добавляем в кастрюлю плавленый сыр. Помешиваем суп, чтобы растворился весь сыр.
Затем доводим суп до кипения, добавляем соль, перец и зелень. Блюдо готово.Важно
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