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Еда

Самое весеннее блюдо. Как сварить вкусный зеленый борщ

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Фото: Скарбничка рецептів | Зеленый борщ

Весной, когда появляется первая зелень, самое время готовить вкусный и полезный зеленый борщ.

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Зеленый борщ – одно из символических блюд весны и лета. Его готовят как постным, так и на мясном, чаще всего говяжьем бульоне.

Идеальный рецепт зеленого борща с щавелем и шпинатом рассказала известный кулинарный блогер Илона Фанта. По ее словам, именно так этот вкуснейший сезонный суп готовила ее бабушка.

Зеленый борщ

Ингредиенты:

  • Говядина – 450 гр;
  • Одна луковица;
  • Две морковки;
  • Корень петрушки или пастернака – 1 шт.;
  • Две картофелины;
  • Щавель – 300 гр;
  • Шпинат – 100 гр;
  • Зеленый лук – небольшой пучок;
  • Лавровый лист, соль, перец черный горошком, петрушка, яйца, растительное масло.

Очистите одну морковку и корень петрушки. Лук очистите, и разрежьте пополам.

Сложите овощи в кастрюлю, положите в нее говядину, разрезанную на 2-3 куска, и залейте холодной водой. Мясо лучше выбирать с косточкой, тогда бульон выйдет вкуснее.

На среднем огне доведите бульон до кипения, снизьте огонь до минимума и снимите шум. Добавьте две-три горошины черного перца и варите около двух часов, пока мясо не приготовиться и не будет свободно протыкаться вилкой, или ножом. После положите лавровый лист.

Дать бульону немного остыть, выньте мясо, бульон процедите, коренья, перец и лавровый лист выкиньте – они уже отдали свои ароматы.

Картофель очистите и порежьте удобными кубиками, вторую морковку натрите на средней терке. Нарежьте зеленый лук и петрушку.

Положите картофель в бульон и варите до готовности. Параллельно сделайте зажарку: поджарьте на растительном масле тертую морковь и зеленый лук. Добавьте к картофелю в бульон.

Щавель и шпинат хорошо промойте и порежьте, как только картофель будет мягким, добавьте зелень в бульон. Дать борщу закипеть, подержите его на огне еще минуты три и выключайте.

Мясо порежьте удобными кусочками и верните в бульон, или используйте для начинки для пирожков, или налисников.

Отварите вкрутую яйца и перед подачей добавляйте каждому в тарелку. Лучше всего зеленый борщ подавать также со сметаной и черным хлебом.

Напомним, также вы можете приготовить вкуснейший грузинский суп харчо.