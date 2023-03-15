Найвесняніша страва. Як зварити смачний зелений борщ

Навесні, коли з'являється перша зелень, час готувати смачний і корисний зелений борщ.

Related video

Зелений борщ — одна зі символічних страв весни та літа. Його готують як пісним, так і на м'ясному, найчастіше яловичому бульйоні.

Ідеальний рецепт зеленого борщу зі щавлем і шпинатом розповіла відома кулінарна блогерка Ілона Фанта. За її словами, саме так цей смачний сезонний суп готувала її бабуся.

Зелений борщ

Інгредієнти:

Яловичина — 450 гр;

Одна цибулина;

Дві моркви;

Корінь петрушки чи пастернаку — 1 шт.;

Дві картоплини;

Щавель — 300 гр;

Шпинат — 100 гр;

Зелена цибуля — невеликий пучок;

Лавровий лист, сіль, перець чорний горошком, петрушка, яйця, олія.

Очистіть одну моркву та корінь петрушки. Цибулю очистіть і розріжте навпіл.

Складіть овочі в каструлю, покладіть у неї яловичину, розрізану на 2-3 шматки, і залийте холодною водою. М'ясо краще вибирати з кісточкою, тоді бульйон вийде смачнішим.

На середньому вогні доведіть бульйон до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму та зніміть шум. Додайте дві-три горошини чорного перцю та варіть близько двох годин, поки м'ясо не приготується та вільно протикатиметься виделкою або ножем. Після цього покладіть лавровий лист.

Дайте бульйону трохи охолонути, вийміть м'ясо, процідіть бульйон, коріння, перець і лавровий лист викиньте — вони вже віддали свої аромати.

Картоплю очистіть і поріжте зручними кубиками, другу морквину натріть на середній тертці. Наріжте зелену цибулю та петрушку.

Покладіть картоплю в бульйон і варіть до готовності. Паралельно зробіть засмажку: підсмажте на олії терту моркву та зелену цибулю. Додайте до картоплі бульйон.

Щавель і шпинат добре промийте й поріжте, як тільки картопля буде м'якою, додайте зелень у бульйон. Дати борщу закипіти, потримайте його на вогні ще хвилини зо три й вимикайте.

М'ясо поріжте зручними шматочками та поверніть у бульйон або використовуйте для начинки для пиріжків чи налисників.

Відваріть яйця круто й перед подачею додавайте кожному в тарілку. Найкраще зелений борщ подавати також зі сметаною та чорним хлібом.

Нагадаємо, також ви можете приготувати смачний грузинський суп харчо.