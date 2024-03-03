Ніжний суп із плавлених сирків: ви точно приготуєте його ще раз

Суп з плавленими сирками наприкінці приготування потрібно обов'язково помішати, щоб розчинився весь сир.

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Проста у приготуванні і дивовижно смачна перша страва, яка займе у вас не дуже багато часу. Пропонуємо вам два варіанти цього супу.

З печерицями і плавленим сиром

Інгредієнти:

печериці — 400 г;

сир плавлений — 200 г;

вода або бульйон — 2 л;

олія — 30 мл;

морква великого розміру — 1 шт.;

картопля середнього розміру — 4-5 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, спеції — за смаком.

Усі овочі промиваємо та очищаємо від шкоринки. Цибулю нарізаємо кубиком, картоплю — півкільцями, печериці — слайсами, а моркву натираємо на крупній терці.

Ставимо каструлю з водою та картоплею на плиту. Доводимо до кипіння та варимо на невеликому вогні.

Сковороду з олією теж ставимо на вогонь. Щойно вона нагріється, додаємо печериці та смажимо до готовності. Додаємо до печериць цибулю, моркву, сіль та перець. Смажимо до м'якості овочів та легкої рум'яної скоринки.

Щойно картопля буде майже готова, додаємо до каструлі засмажку з грибів та овочів. Через 2-3 хвилини додаємо плавлений сир, якщо він брусочком, його краще попередньо натерти. Помішуємо суп, щоб розчинився весь сир. Доводимо суп до кипіння. Смачного!

З куркою і плавленим сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

сир плавлений — 150 г;

макарони "Павутинка" — ½ склянки;

морква — 1 шт.;

картопля — 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

олія — 2-3 ст. л.;

сіль, спеції — за смаком.

Куряче філе промиваємо та ріжемо на невеликі шматочки. Ставимо каструлю з водою та філе на плиту. Доводимо до кипіння, додаємо трохи солі та варимо на невеликому вогні приблизно 20 хвилин.

Усі овочі промиваємо та очищаємо від шкірки. Цибулю та картоплю нарізаємо кубиком, а моркву натираємо на крупній тертушці.

Сковороду з олією теж ставимо на вогонь. Щойно вона нагріється, додаємо цибулю та смажимо до прозорості. Потім додаємо моркву та доводимо до готовності.

До бульйону додаємо картоплю, засмажку та продовжуємо варити. Через хвилин 10 додаємо ще макарони. Доки картопля вариться, нарізаємо кубиком плавлений сир. Щойно картопля та макарони будуть готові, додаємо до каструлі плавлений сир. Помішуємо суп, щоб розчинився весь сир.

Потім доводимо суп до кипіння, додаємо сіль, перець та зелень. Страва готова.

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