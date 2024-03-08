Паштет из куриной печени в духовке: пошаговый рецепт вкусной закуски

Паштет получается очень вкусным. И его можно нарезать ломтиками.

Приготовленный таким образом паштет получается более плотным, и намазать его на хлеб уже не получится. Зато он похож на то блюдо, что изначально называлось паштетом и готовилось из измельченного мяса. Именно о нем идет речь в романе "Двадцать лет спустя", когда виконт де Бражелон со своим слугой лакомятся паштетом. Фокус расскажет, как приготовить вкусный запеченный паштет.

Паштет, запеченный в духовке

Ингредиенты:

печень куриная – 300 г;

два яблока;

веточка розмарина;

три яйца;

молоко – 200 мл;

масло растительное;

портвейн или мадера – 300 мл;

лавровый лист;

белый перец горошком – 1 ст. л.;

одна луковица;

масло сливочное – 75 г

соль, свежемолотый черный перец;

два желтка.

Куриную печенку вымойте, замочите в холодном молоке и оставьте в холодильнике на восемь часов. После этого кусочки печени достаньте и обсушите бумажным полотенцем.

Яблоки вымойте и аккуратно вырежьте сердцевину. Запеките в духовке. На это уйдет около 10 минут.

Лук очистите и измельчите. Розмарин разберите на листики. Горошины перца раздавите. Разогрейте в сотейнике растительное масло, обжарьте лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист.

Влейте портвейн и готовьте на сильном огне, периодически помешивая около 10 минут. Снимите с огня и добавьте сливочное масло, перемешайте до его полного растворения. Дайте остыть.

Из яблочной кожуры выскребите мякоть. Переложите приготовленную ранее луковую смесь в чашу блендера, добавте яблочную мякоть и холодную куриную печенку.

Добавьте яйца и желтки. Взбейте в однородную массу и перетрите через сито. Приправьте солью и перцем. Разложите паштет по порционным формочкам, накройте и запекайте в духовке 40 минут при 180°С. Дайте паштету остыть и потом поставьте его в холодильник на четыре часа.

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