Вкусные тонкие блины на кефире с дырочками: пошаговый рецепт

Блины на кефире — это простой и быстрый способ приготовить блинчики на завтрак. Они получаются вкусными и тонкими.

Блинчики на кефире получаются очень нежными. Вам понадобятся самые простые ингредиенты. А сами блины готовятся очень просто. А если добавить в тесто растительное масло, то они не будут пригорать на сковороде. Чтобы приготовить блины на кефире, следуйте рецептуре. Способом приготовления вкусных блинов поделились на сайте Smachnota.

Блины на кефире

Ингредиенты:

кефир — 500 мл;

яйца — 3 шт;

мука — 150 г;

соль — 1/2 ч. л;

сода — 1/2 ч. л;

сахар — 1 ст. л;

масло — 2 ст. л.

Взбейте яйца венчиком до появления пены. Добавьте к яйцам кефир и перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, соду и щепотку соли.

Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидким, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.

Добавьте масло и еще раз хорошо перемешайте.

Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, а муку лучше просеять.

У вас должна получиться однородная консистенция. Дайте тесту настояться 15 минут. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Распределяйте тесто тонким слоем и обжаривайте на среднем огне до золотистого цвета. Время от времени смазывайте сковороду растительным маслом. А уже готовые блинчики смазывайте сливочным маслом.

Блины на кефире можно подавать с различными начинками: медом, джемом, свежими ягодами, сливочным маслом и т.д. Также можно добавлять в тесто различные ингредиенты, такие как ягоды, фрукты, орехи или шоколад, чтобы придать блинам дополнительный вкусовой акцент.

Конечно, такие блинчики можно есть и с несладкими дополнениями. Хорошо подойдет жареная курица с грибами, просто жареные грибы, или соленая рыба, или икра.

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