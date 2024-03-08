Котлеты с брокколи: рецепт сытного блюда к любому гарниру

В качестве гарнира к котлетам можно подавать булгур, рис, картофельное пюре.

Брокколи – продукт многими очень недооцененный. Особенно почему-то его не любят дети, и родителям приходится немало постараться, чтобы мотивировать свое чадо скушать хоть кусочек этого невероятно полезного овоща. Предлагаем вам рецепт от кулинарного блогера Полины, которая предлагает приготовить аппетитные котлеты из брокколи с куриным мясом. Они получаются невероятно вкусные и понравятся всем.

Котлеты из брокколи

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 гр;

яйца – 1 шт;

брокколи – 300 гр;

лук – 1 шт;

соль, сухой чеснок.

Способ приготовления:

К фаршу добавить яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук. Если нет блендера, то мелко нарезать соцветия брокколи и луч. Посолить, добавить специи и хорошо перемешать до однородности.

Влажными руками сформировать небольшие котлеты и переложить на застеленный пергаментом противень.

Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут.

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