Куриная печень с овощами: съедят за одну минуту

Кулинары отмечают, что любую печень главное — хорошо промыть.

Вариант завтрака из куриной печени с овощами — это вкусное сочетание доступных продуктов. Кстати, это блюдо можно даже подать на праздничный стол. Поверьте, и домашние, и гости съедят эту вкуснятину за одну минуту.

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сырые яйца крупные — 3 шт.;

отварные яйца — 3 шт.;

зеленый лук — пучок;

соевый соус — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — 1/3 ч. л.;

рисовая мука — 1 ст. л.;

растительное масло для жарки;

твердый сыр — 20 г.

Печень хорошо промыть, залить водой и поставить на плиту. Позволить покипеть в течение 5 минут, снять с огня и отложить на сито.

Нарезать репчатый лук мелкими кубиками и переложить его на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Натереть свежую морковь на средней терке и добавить к луку. Перемешать и тушить до готовности.

В отдельную миску разбить три яйца и взбить их венчиком. Измельчить зеленый лук и добавить к яичной смеси. Отварить три яйца вкрутую (8-10 минут после закипания воды) и нарезать на средние кубики. Переложить в миску к зеленому луку. К готовой овощной зажарке добавить соевый соус, перемешать и переложить ко всем ингредиентам.

Нарезать печень на средние кусочки и тщательно смешать все продукты. Добавить соль, перец черный молотый, рисовую муку и снова перемешать. Хорошо разогреть масло на сковороде и переложить в нее подготовленную массу. Распределить столовой ложкой, формируя ровный слой. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне в течение 20-25 минут.

После этого натереть твердый сыр на крупной терке и посыпать им готовое блюдо. Снова прикрыть крышкой и готовить еще около 2 минут. Приятного аппетита!

Фото: unsplash.com

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