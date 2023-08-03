Печень по-венециански: деликатес, который не ударит по карману хозяйки

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При должной сноровке у вас уйдет менее получаса, чтобы приготовить это классическое блюдо итальянской кухни.

Конечно, печень в любом ее виде украинцы готовят много столетий, и, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой особый рецепт, как это блюдо приготовить по-особому. Но мы предлагаем вам попробовать рецепт сайта Cucchiaio, и у вас обязательно получится кулинарный шедевр.

Печень по-венециански из телячьей печени – второе по популярности блюдо в Венеции и является настоящим культурным наследием местной кухни. В него обязательно добавляют много лука и часто подают с полентой. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Печень по-венециански

Ингредиенты:

500 г телячьей печени;

3 белые луковицы;

40 г сливочного масла;

1-2 столовые ложки белого вина;

1 лавровый лист;

оливковое масло;

соль и перец по вкусу.

Чтобы приготовить печень по-венециански, сначала очистите лук, разрежьте его пополам, а затем нарежьте полукольцами. В большой сковороде разогреть масло с лавровым листом (можно добавить и ложку масла). Приправьте нарезанный лук и, как только он слегка размякнет, добавить вино и тушите около 25 минут, время от времени помешивая, при необходимости добавляя немного теплой воды.

Лук должен стать мягким, но не стать коричневым. А пока позаботьтесь о печени. Вымойте ее, обсушите и нарежьте ломтиками.

Когда лук протушится, добавьте печень и подрумяньте ее. Обжаривайте печень более 5 минут с каждой стороны. По готовности посолите и поперчите по вкусу.

Это идеальное второе блюдо для семейного обеда. Обычно ее подают с полентой, но вы можете подать ее с картофельным пюре, или просто со свежим хлебом.

Также вы можете приготовить вкусную печень по-берлински.