Печень по-венециански: деликатес, который не ударит по карману хозяйки
При должной сноровке у вас уйдет менее получаса, чтобы приготовить это классическое блюдо итальянской кухни.
Конечно, печень в любом ее виде украинцы готовят много столетий, и, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой особый рецепт, как это блюдо приготовить по-особому. Но мы предлагаем вам попробовать рецепт сайта Cucchiaio, и у вас обязательно получится кулинарный шедевр.
Печень по-венециански из телячьей печени – второе по популярности блюдо в Венеции и является настоящим культурным наследием местной кухни. В него обязательно добавляют много лука и часто подают с полентой. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Печень по-венециански
Ингредиенты:
- 500 г телячьей печени;
- 3 белые луковицы;
- 40 г сливочного масла;
- 1-2 столовые ложки белого вина;
- 1 лавровый лист;
- оливковое масло;
- соль и перец по вкусу.
Чтобы приготовить печень по-венециански, сначала очистите лук, разрежьте его пополам, а затем нарежьте полукольцами. В большой сковороде разогреть масло с лавровым листом (можно добавить и ложку масла). Приправьте нарезанный лук и, как только он слегка размякнет, добавить вино и тушите около 25 минут, время от времени помешивая, при необходимости добавляя немного теплой воды.
Лук должен стать мягким, но не стать коричневым. А пока позаботьтесь о печени. Вымойте ее, обсушите и нарежьте ломтиками.
Когда лук протушится, добавьте печень и подрумяньте ее. Обжаривайте печень более 5 минут с каждой стороны. По готовности посолите и поперчите по вкусу.
Это идеальное второе блюдо для семейного обеда. Обычно ее подают с полентой, но вы можете подать ее с картофельным пюре, или просто со свежим хлебом.
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