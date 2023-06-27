Вкуснейшая куриная печень по-берлински: пошаговый рецепт (видео)

Вкуснее всего такая печень – с картофельным пюре.

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Печень любят не все, но если найти "свой" рецепт приготовления, она бесспорно станет хитом любого стола. Кулинарный блогер Юлия Симончук рекомендует приготовить печень по-берлински, которая получается сочной и сытной, а яблочная кислинка придает ей особенный вкус.

Печень по-берлински

Ингредиенты:

куриная печень – 500 гр;

яблоки – 2-3 шт;

лук – 2-3шт;

мука – 3 ст. л;

подсолнечное масло для жарки;

соль, перец и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать яблоки кольцами и удалить серединки, обжарить на сковороде со всех сторон на масле. Переложить в тарелку.

В этой сковородке, на этом же масле обжарить на умеренном огне лук, порезанный кольцами, а затем – печень, предварительно помыв ее, очистив от пленок и запанировав в муке.

Все готовое выложить, чередуя, на сковороду, посолить, поперчить, по желанию добавить другие специи. Подержать на огне еще пару минут.

Лучше всего эта печень идет с картофельным пюре.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший салат на праздничный стол с куриной печенью.