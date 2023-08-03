Печінка по-венеційськи: делікатес, який не вдарить по кишені господині
За належної вправності у вас піде менше пів години, щоб приготувати цю класичну страву італійської кухні.
Звичайно, печінку в будь-якому її вигляді українці готують багато століть, і, мабуть, у кожної господині є свій особливий рецепт, як цю страву приготувати по-особливому. Але ми пропонуємо вам спробувати рецепт сайту Cucchiaio, і у вас обов'язково вийде кулінарний шедевр.
Печінка по-венеційськи з телячої печінки — друга за популярністю страва у Венеції і є справжньою культурною спадщиною місцевої кухні. До неї обов'язково додають багато цибулі та часто подають із полентою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Печінка по-венеційськи
Інгредієнти:
- 500 г телячої печінки;
- 3 білі цибулини;
- 40 г вершкового масла;
- 1-2 столові ложки білого вина;
- 1 лавровий лист;
- оливкова олія;
- сіль і перець до свого смаку.
Щоб приготувати печінку по-венеційськи, спочатку очистить цибулю, розріжте її навпіл, а потім наріжте півкільцями. У великій сковорідці розігріти олію з лавровим листом (можна додати та ложку олії). Приправте нарізану цибулю і, щойно вона злегка розм'якне, додайте вино і тушкуйте близько 25 хвилин, час від часу помішуючи, за потреби додаючи трохи теплої води.
Цибуля має стати м'якою, але не стати коричневою. А поки подбайте про печінку. Вимийте її, обсушіть і наріжте скибочками.
Коли цибуля протушкується, додайте печінку та підрум'яньте її. Обсмажуйте печінку понад 5 хвилин з кожного боку. По готовності посоліть і поперчіть до свого смаку.
Це ідеальна друга страва для сімейного обіду. Зазвичай її подають з полентою, але ви можете подати її з картопляним пюре, або просто зі свіжим хлібом.
Також ви можете приготувати смачну печінку по-берлінськи.