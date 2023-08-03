Печінка по-венеційськи: делікатес, який не вдарить по кишені господині

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За належної вправності у вас піде менше пів години, щоб приготувати цю класичну страву італійської кухні.

Звичайно, печінку в будь-якому її вигляді українці готують багато століть, і, мабуть, у кожної господині є свій особливий рецепт, як цю страву приготувати по-особливому. Але ми пропонуємо вам спробувати рецепт сайту Cucchiaio, і у вас обов'язково вийде кулінарний шедевр.

Печінка по-венеційськи з телячої печінки — друга за популярністю страва у Венеції і є справжньою культурною спадщиною місцевої кухні. До неї обов'язково додають багато цибулі та часто подають із полентою. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Печінка по-венеційськи

Інгредієнти:

500 г телячої печінки;

3 білі цибулини;

40 г вершкового масла;

1-2 столові ложки білого вина;

1 лавровий лист;

оливкова олія;

сіль і перець до свого смаку.

Щоб приготувати печінку по-венеційськи, спочатку очистить цибулю, розріжте її навпіл, а потім наріжте півкільцями. У великій сковорідці розігріти олію з лавровим листом (можна додати та ложку олії). Приправте нарізану цибулю і, щойно вона злегка розм'якне, додайте вино і тушкуйте близько 25 хвилин, час від часу помішуючи, за потреби додаючи трохи теплої води.

Цибуля має стати м'якою, але не стати коричневою. А поки подбайте про печінку. Вимийте її, обсушіть і наріжте скибочками.

Коли цибуля протушкується, додайте печінку та підрум'яньте її. Обсмажуйте печінку понад 5 хвилин з кожного боку. По готовності посоліть і поперчіть до свого смаку.

Це ідеальна друга страва для сімейного обіду. Зазвичай її подають з полентою, але ви можете подати її з картопляним пюре, або просто зі свіжим хлібом.

Також ви можете приготувати смачну печінку по-берлінськи.