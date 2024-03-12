Пальчики оближешь: рецепт капустной закуски для будней и праздников
Чтобы закуска была вкуснее, необходимо ее подержать пару дней в холодильнике.
Капуста – это кладезь полезных витаминов и минералов, и в период зимне-весеннего авитаминоза блюда из нее помогут восполнить дефицит микроэлементов и укрепят иммунитет. Рекомендуем приготовить закуску из капусты, которая не только очень полезна для здоровья, но и невероятно вкусная. Проверенным рецептом поделились в блоге "Кулинария"
Закуска из капусты
Ингредиенты:
- свекла красная – 2 шт;
- морковь – 2 шт;
- лук – 2 шт;
- капуста белокочанная – 1 кг.
Для маринада:
- вода – 3 стакана;
- уксус (9%) – 0,5 стакана;
- растительное масло – 3/4 стакана;
- соль крупная грубая – 1 ст. л;
- сахар-рафинад – 15 кусочков. Если нет рафинада, можно взять сахар-песок: 1 кубик рафинада – 1 ч. л обычного сахара.
Способ приготовления:
Овощи помыть, нашинковать. Толщина капусты должна быть по размеру двух спичек, не больше.
Все ингредиенты для маринада смешать и вскипятить, чуть проварить. Горячим маринадом залить порезанные овощи. Все перемещать, дать остыть, а затем поставить закуску в холодильник. Пусть стоит там пару дней. За это время закуска хорошо пропитается маринадом и приобретет свой фирменный вкус.
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