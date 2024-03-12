Пирожные "Муравейник": любимый десерт в новой форме
Готовые пирожные можно украсить сверху вареной сгущенкой или растопленным шоколадом.
Торт "Муравейник" – один из самых любимых десертов у не одного поколения сладкоежек. Однако можно сделать его не только в виде торта, но и как пирожное. Рецептов и форм последнего существует много, и у каждой хозяйки свой проверенный способ. Кулинарный блогер Тати Чуднова поделилась любимым рецептом пирожного.
Пирожные "Муравейник"
Ингредиенты:
- маргарин – 250 гр;
- мука – 16-18 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- молоко – 3 ст. л;
- соль – щепотка;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- сгущенка "Ириска" – 500 гр;
- мед – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
Маргарин натереть на терке. Чтобы он лучше натирался, подержите его немного в морозилке. В посуду, куда натерли маргарин, добавить молоко, сахар, соль, яйцо и муку, все смешать и быстро замесить очень крутое тесто. Готовое тесто отправить в морозильную камеру на 30-60 минут.
Затем достать тесто из камеры и натереть его на большой терке, пересыпать мукой и перемешать. Далее просеять тесто через сито, выложить крупные кусочки на противень, застеленный пергаментом.
Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут, пока крошка приобретет золотистый цвет.
Готовую выпечку остудить, протереть между ладонями, чтобы все распалось на более мелкие кусочки.
Сгущенку смешать с медом и залить крошки полученной смесью крошки. Все хорошо перемешать.
Взять рюмку, положить в нее пакет, чтобы пирожные лучше вынимались. Набирайте тесто в рюмку и формируйте пирожные в форме конусов. Поставить готовые пирожные на пару часов в холодильник. Сверху украсить вареной сгущенкой.
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