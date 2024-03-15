Банош с грибами и шкварками: рецепт сытного блюда для всей семьи

Сытное и вкусное блюдо станет идеальным вариантом на обед. Грибы и шкварки сделаею его еще более аппетитным.

Банош – это вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой. Кушанье украинской национальной кухни, распространенное в карпатском регионе, в частности, относится к гуцульской кухне. Это очень сытное блюдо, которое очень хорошо утоляет голод. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Банош со шкварками и грибами

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 150 гр;

сметана жирная – 200 мл;

молоко – 300 мл;

шампиньоны – 150 гр;

сало/грудинка – 150 гр;

брынза – 150 гр;

лук – 1-2 шт;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Поджарить сало/грудинку, вынуть шкварки и в выделившемся жире пожарить грибы с луком.

В кастрюлю отправить сметану с молоком, размешать, посолить. Поставить на небольшой огонь, чтобы закипело, и добавить промытую кукурузную крупу. Варить до готовности крупы и густого состояния. На это уйдет 15-25 минут.

Выложить банош в миску, добавить грибы, шкварки и сверху посыпать брынзой.

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