Мясо с грушами и вином: рецепт ресторанного блюда в домашних условиях

Мясо и сладковатый вкус груши дают очень аппетитное сочетание. Такое блюдо можно готовить на праздники и для особых случаев.

В преддверии выходных самое время подыскать рецепт вкусного и нестандартного блюда, которым можно порадовать своих близких в ближайшие пару дней. Кулинарный блогер Юлия Михайловна, на Instagram которой подписаны свыше 109 тысяч человек, делится рецептом невероятно вкусного мяса со свининой и вином. Такое блюдо отлично подойдет как для романтического ужина, так и в качестве угощения для гостей на любой праздник, начиная от Рождества и заканчивая днем рождения.

Мясо с грушами и вином

Ингредиенты:

свинина – 1 кг;

полусладкое вино – 300 мл;

апельсиновый сок – 150 мл;

растительное масло – 3 ст. л;

соль;

приправа к мясу;

сушеная зелень;

жесткие и сочные груши – 2 шт.

Способ приготовления:

Мясо залить вином, добавить приправы, зелень, сок и растительное масло. Накрыть пищевой пленкой в контакт и поставить в холодильник на 5 часов.

Далее салфеткой убрать из него лишнюю влагу. Сделать много надрезов вдоль куска, как показано на видео. В каждый надрез положить толстый кусочек груши. Выложить мясо в форму, завернуть полностью в фольгу. Выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 50 минут.

Затем снять фольгу, смазать поверхность медом. Отправить в духовку еще на 30-35 минут. Готовность мяса необходимо проверять шпажкой. Если после прокола мяса, течет прозрачный сок, то мясо готово. Сок розового цвета будет свидетельствовать о том, что мясо еще не готово.

Готовому мясу дать остыть и нарезать на порционные куски.

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