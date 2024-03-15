Мясо с грушами и вином: рецепт ресторанного блюда в домашних условиях
Мясо и сладковатый вкус груши дают очень аппетитное сочетание. Такое блюдо можно готовить на праздники и для особых случаев.
В преддверии выходных самое время подыскать рецепт вкусного и нестандартного блюда, которым можно порадовать своих близких в ближайшие пару дней. Кулинарный блогер Юлия Михайловна, на Instagram которой подписаны свыше 109 тысяч человек, делится рецептом невероятно вкусного мяса со свининой и вином. Такое блюдо отлично подойдет как для романтического ужина, так и в качестве угощения для гостей на любой праздник, начиная от Рождества и заканчивая днем рождения.
Мясо с грушами и вином
Ингредиенты:
- свинина – 1 кг;
- полусладкое вино – 300 мл;
- апельсиновый сок – 150 мл;
- растительное масло – 3 ст. л;
- соль;
- приправа к мясу;
- сушеная зелень;
- жесткие и сочные груши – 2 шт.
Способ приготовления:
Мясо залить вином, добавить приправы, зелень, сок и растительное масло. Накрыть пищевой пленкой в контакт и поставить в холодильник на 5 часов.
Далее салфеткой убрать из него лишнюю влагу. Сделать много надрезов вдоль куска, как показано на видео. В каждый надрез положить толстый кусочек груши. Выложить мясо в форму, завернуть полностью в фольгу. Выпекать в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 50 минут.
Затем снять фольгу, смазать поверхность медом. Отправить в духовку еще на 30-35 минут. Готовность мяса необходимо проверять шпажкой. Если после прокола мяса, течет прозрачный сок, то мясо готово. Сок розового цвета будет свидетельствовать о том, что мясо еще не готово.
Готовому мясу дать остыть и нарезать на порционные куски.
Читайте также:
Свинина, томленная в пиве: блюдо, которое тает во рту
Клюквенно-апельсиновый соус к мясу: пошаговый рецепт
Свинина Эстофадо: филиппинский рецепт с бананами и соком ананаса (видео)