Морковный пирог: рецепт полезной и вкусной выпечки

Выпечка, где делается акцент на моркови, очень популярна. Морковные пироги и торты не требуют большого количества сахара.

Это замечательный пирог в список выпечки, которая не вредит фигуре. Здесь есть глазурь на основе сока лимона и сахарной пудры. Если вы на диете, пропускайте этот этап, готовый кекс можно украсить небольшим количеством корицы или какао-порошка.

Тесто замешивается на масле без запаха, это важно. Сладость моркови усиливают изюм, поэтому количество сахара можно значительно сократить. Рецептом поделились на сайте Shuba.

Морковный пирог

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 175 г;

разрыхлитель — 15 г;

корица молотая — 1 ст. л;

яйца куриные — 3 шт;

сахар — 130 г;

масло — 120 мл;

морковь — 180 г;

изюм — 100 г;

цедра лимона — 20 г.

Для глазури:

сахарная пудра — 100 г;

лимонный сок — 60 мл.

Морковь почистите и мелко натрите. Цедру натрите, изюм промойте и просушите.

Яйца взбейте до пышной массы, постепенно добавьте сахар, продолжая взбивать. Постепенно влейте растительное масло, взбивая массу.

Смешайте муку, разрыхлитель и корицу. Просейте смесь к яйцам и осторожно перемешайте лопаткой. Добавьте тертую морковь и перемешайте.

Добавьте цедру и изюм, снова перемешайте. Переложите в форму и выпекайте при 180°С примерно 35-40 минут.

Тем временем для глазури постепенно добавьте сок к сахарной пудре, перемешайте до однородной пастообразной массы. Полейте кекс глазурью и оставьте до подсыхания.

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