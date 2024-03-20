Ароматный суп с запеченными овощами: рецепт легкого блюда с весенним вкусом
По цвету этот суп напоминает томатный, но его вкус ярче и богаче.
Легкий и вкусный суп из запеченных овощей – неплохой вариант для сытного ужина, без тяжести в желудке. Советуем приготовить его по рецепту из кулинарного блогера Тати Чудновой и порадовать себя оригинальным блюдом.
Легкий суп из запеченных овощей
Ингредиенты:
- помидоры – 5-6 шт;
- болгарский перец – 1/2 шт;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 4 шт;
- оливковое масло – 1-2 ст. л;
- соль;
- перец;
- паприка;
- сахар;
- вода или бульон;
- сливки 20% – 100 мл;
- хлеб;
- моцарелла.
Способ приготовления:
Овощи помыть, почистить и нарезать крупными кусками, выложить в форму, застеленную пергаментом, добавить щепотку сахара, перца, паприки и чайную соли. Все полить оливковым маслом. Запекать овощи в духовке, разогретой до 190 градусов, 35-40 минут.
Печеные овощи измельчить в пюре с помощью блендера. Сок, который выделился при запекании, отправить тоже в чашу. Добавить примерно 100 мл сливок и немного воды или бульона при необходимости.
Подавать обязательно с творожным сэндвичем – получается невероятное сочетание!
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