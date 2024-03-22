Желейный торт без хлопот: рецепт красивого и вкусного десерта

Для торта можно взять клубнику, малину или любые другие свежие ягоды или фрукты.

В преддверии выходные самое время подумать, чем порадовать домочадцев или что приготовить к приходу гостей, если такие намечаются. Кулинарный блогер Тати Чуднова поделилась рецептом желейного торта с клубникой и семенами чиа, который не только очень вкусный, но и выглядит просто невероятно красивым.

Желейный торт

Ингредиенты (на форму 16-18 см):

кокосовое или обычное молоко – 400 мл

семена чиа – 40 гр

сгущенка – по вкусу (можно взять сахарозаменитель);

желатин – 20 гр + 100 мл холодной воды;

фрукты/ягоды

желе – 1 упаковка

Способ приготовления:

Чиа нужно замочить в кокосовом молоке на два часа. Желатин залить водой, перемешать и оставить на пять минут, чтобы он набух. После этого его нужно растопить его на водяной бане или в микроволновке, но не доводить до кипения.

Добавить к чиа с кокосовым молоком сгущенку, тонким струйкой влить растопленный желатин и хорошо перемешать. Перелить массу в разъемную форму, застеленную пленкой или пергаментом, выложить сверху ягоды или фрукты, слегка утопить их. Поставить форму в холодильник до застывания содержимого.

Пока масса застывает, необходимо заварить желе, как указано на упаковке. Дать ему полностью охладиться при комнатной температуре и залить торт. Отправить форму обратно в холодильник до полного застывания желе. При подаче вынуть торт из формы и аккуратно переложить на блюдо.

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