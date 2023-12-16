Печеночный паштет с яблочным желе: красивый и простой рецепт
Нежный паштет из печени с нотками мускатного ореха прекрасно сочетается по вкусу с яблоками и корицей. А две разные текстуры в одном блюде сделают его по-настоящему интересным.
Чтобы сделать простой печеночный паштет праздничным блюдом, подайте его вместе с яблочное желе. Такое сочетание к тому же отлично оттенит вкус печени. О том, как приготовить нежнейший паштет с яблочным желе, рассказал сайт "Просто рецепты".
Ингредиенты
Для паштета:
- печень куриная – 500 г;
- масло сливочное – 100 г + 2-3 ст. л;
- сливки 33% – 150 мл;
- соль – по вкусу;
- перец черный – по вкусу;
- орех мускатный – по вкусу.
Для желе:
- яблоки кисло-сладкие – 2 шт;
- лимон – 0,5 шт;
- корица молотая – по вкусу;
- сок яблочный – 500 мл;
- желатин – 6 г;
- сахар – по вкусу;
- соль – по вкусу,
Приготовление
Шаг 1
Промойте, зачистите и обсушите печень. Отварите ее в кипящей подсоленной воде в течение 5 минут, откиньте на сито и охладите.
Шаг 2
Печень измельчите блендером, добавьте 100 г размягченного сливочного масла. Влейте сливки, продолжая взбивать паштет. Добавьте соль и специи по вкусу.
Шаг 3
Выложите паштет в порционные формы, накройте пищевой пленкой "в контакт" и остудите в холодильнике хотя бы полчаса. Растопите 2–3 ст. л. сливочного масла и залейте им паштет. Поставьте печеночный мусс в холодильник минимум на 10 часов.
Шаг 4
Очистите яблоки и нарежьте их кубиком, сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели и присыпьте корицей.
Шаг 5
Замочите желатин в холодной воде примерно на 15 минут. Нагрейте яблочный сок до кипения, положите в него яблоки и варите их 5-10 минут. Достаньте яблоки, а сок продолжайте выпаривать, пока его объем не уменьшится наполовину. Добавьте в сок сахар и соль, дайте им раствориться и снимите с огня.
Шаг 6
Растворите в соке желатин, верните в смесь яблоки, залейте желе в форму небольшого объема и дайте ему застыть.
Шаг 7
Перед подачей выложите паштет на тарелку. Добавьте к нему нарезанное кубиком желе и подайте гренки.
Напомним рецепт паштета из мяса индейки. Паштет по этому рецепту получается невероятно вкусным.
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