Печінковий паштет із яблучним желе: красивий і простий рецепт

Ніжний паштет із печінки з нотками мускатного горіха чудово поєднується за смаком із яблуками та корицею. А дві різні текстури в одній страві зроблять її по-справжньому цікавою.

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Щоб зробити простий печінковий паштет святковою стравою, подайте його разом із яблучним желе. Таке поєднання до того ж чудово підкреслить смак печінки. Про те, як приготувати ніжний паштет із яблучним желе, розповів сайт "Просто рецепти".

Інгредієнти

Для паштету:

печінка куряча — 500 г;

масло вершкове — 100 г + 2-3 ст. л;

вершки 33% — 150 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

горіх мускатний — за смаком.

Для желе:

яблука кисло-солодкі — 2 шт;

лимон — 0,5 шт;

кориця мелена — за смаком;

сік яблучний — 500 мл;

желатин — 6 г;

цукор — за смаком;

сіль — за смаком,

Приготування

Крок 1

Промийте, зачистіть і обсушіть печінку. Відваріть її в киплячій підсоленій воді протягом 5 хвилин, відкиньте на сито й охолодіть.

Крок 2

Печінку подрібніть блендером, додайте 100 г розм'якшеного вершкового масла. Влийте вершки, продовжуючи збивати паштет. Додайте сіль і спеції за смаком.

Крок 3

Викладіть паштет у порційні форми, накрийте харчовою плівкою "в контакт" і остудіть у холодильнику хоча б півгодини. Розтопіть 2-3 ст. л. вершкового масла і залийте ним паштет. Поставте печінковий мус у холодильник щонайменше на 10 годин.

Крок 4

Очистіть яблука і наріжте їх кубиком, збризніть соком лимона, щоб вони не потемніли, і присипте корицею.

Крок 5

Замочіть желатин у холодній воді приблизно на 15 хвилин. Нагрійте яблучний сік до кипіння, покладіть у нього яблука і варіть їх 5-10 хвилин. Дістаньте яблука, а сік продовжуйте випаровувати, поки його об'єм не зменшиться наполовину. Додайте в сік цукор і сіль, дайте їм розчинитися і зніміть з вогню.

Крок 6

Розчиніть у соку желатин, поверніть у суміш яблука, залийте желе у форму невеликого об'єму і дайте йому застигнути.

Крок 7

Перед подачею викладіть паштет на тарілку. Додайте до нього нарізане кубиком желе і подайте грінки.

Нагадаємо рецепт паштету з м'яса індички. Паштет за цим рецептом виходить неймовірно смачним.

Раніше Фокус писав, як приготувати ніжний курячий паштет — ідеальну намазку для бутербродів і тостів. Такий паштет зробить будь-який сніданок яскравішим і смачнішим.