Постная шарлотка: как приготовить вкусную выпечку без яиц

Постная шарлотка подойдет тем, кто соблюдает пост. И это шанс попробовать что-то новое.

Постную шарлотку можно приготовить, если вы соблюдаете пост. Но также подойдет тем, кто не употребляет продукты животного происхождения. Пироги без яиц, сливочного масла или других молочных ингредиентов могут быть очень вкусными. Шарлотка получается пышной и нежной — ничуть не хуже той, что готовится по классическому рецепту. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Постная шарлотка

Ингредиенты:

мука 200 г;

минеральная вода с газом 110 мл;

тростниковый сахар 110 г;

растительное масло 50 мл;

разрыхлитель 1 ч. л.;

корица молотая 1 ч. л.;

соль;

яблоки крупные 2 шт;

лимонный сок 30 мл.

Сначала приготовьте тесто. Муку просейте вместе с разрыхлителем, молотой корицей и солью в миску. Затем добавьте тростниковый сахар и перемешайте венчиком.

Продолжая перемешивать сухие ингредиенты, влейте минеральную воду и 40 мл растительного масла. В результате должно получиться мягкое липкое тесто.

Яблоки для шарлотки очистите от кожицы и удалите сердцевинку. Нарежьте яблоки небольшими кубиками, сложите в миску, полейте лимонным соком и перемешайте.

Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. Круглую форму для выпечки диаметром 18–20 см смажьте изнутри растительным маслом с помощью кисточки.

И выпекайте около 40 минут при 180 градусах. Верх шарлотки должен подрумяниться и стать золотисто-коричневым.

Дайте горячей шарлотке немного остыть при комнатной температуре и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

В тесто можно также можно добавить изюм и вяленую вишню для более интересного вкуса.

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