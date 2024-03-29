Фрикадельки с грибами и курицей: рецепт сытного блюда
При подаче фрикадельки можно посыпать паприкой и мелко порубленной зеленью.
Если вы любите фрикадельки, предлагаем вам изумительный рецепт этого блюда с грибами и курицей из блога "Кулинарные рецепты". Грибы сделают их вкус богаче, и это блюдо понравится всем. К тому же оно прекрасно дополнит любой гарнир.
Фрикадельки с грибами и курицей
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 гр;
- лук (средний) – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- батон – 3 ломтика
- яйцо – 1 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- соль;
- черный молотый перец.
Для соуса:
- шампиньоны – 10 шт;
- лук (средний) – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;мука пшеничная – 1 ст. л;
- сметана или сливки – 800 гр;
- соль;
- черный молотый перец;
- мускатный орех – на кончике ножа.
Способ приготовления:
Ломтики батона замочить в молоке или воде. Лук почистить, нарезать средними кубиками. Чеснок и морковь натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать, добавить куриный фарш, батон отжать от жидкости, измельчить и добавить к остальным продуктам. Добавить специи, посолить, перемешать и сформировать круглые фрикадельки.
Сковороду с маслом разогреть, обжарить фрикадельки до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, потому что будут еще тушиться в соусе с грибами.
Для соуса нарезать репчатый лук, измельчить чеснок и произвольно нарезать шампиньоны. К сметане или сливкам добавить муку, перемешать.
В той же сковороде поджарить лук для соуса до золотистого цвета, добавить чеснок, грибы, перемешать и залить все сметаной или сливками. Добавить специи, мускатный орех и довести до кипения. Фрикадельки выложить в соус, закрыть крышкой и тушить на маленьком огне 15 минут.
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