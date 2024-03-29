Фрикадельки с грибами и курицей: рецепт сытного блюда

При подаче фрикадельки можно посыпать паприкой и мелко порубленной зеленью.

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Если вы любите фрикадельки, предлагаем вам изумительный рецепт этого блюда с грибами и курицей из блога "Кулинарные рецепты". Грибы сделают их вкус богаче, и это блюдо понравится всем. К тому же оно прекрасно дополнит любой гарнир.

Фрикадельки с грибами и курицей

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 гр;

лук (средний) – 1 шт;

морковь – 1 шт;

батон – 3 ломтика

яйцо – 1 шт;

чеснок – 3 зубчика;

соль;

черный молотый перец.

Для соуса:

шампиньоны – 10 шт;

лук (средний) – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;мука пшеничная – 1 ст. л;

сметана или сливки – 800 гр;

соль;

черный молотый перец;

мускатный орех – на кончике ножа.

Способ приготовления:

Ломтики батона замочить в молоке или воде. Лук почистить, нарезать средними кубиками. Чеснок и морковь натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать, добавить куриный фарш, батон отжать от жидкости, измельчить и добавить к остальным продуктам. Добавить специи, посолить, перемешать и сформировать круглые фрикадельки.

Сковороду с маслом разогреть, обжарить фрикадельки до золотистой корочки. Они не должны быть полностью готовы, потому что будут еще тушиться в соусе с грибами.

Для соуса нарезать репчатый лук, измельчить чеснок и произвольно нарезать шампиньоны. К сметане или сливкам добавить муку, перемешать.

В той же сковороде поджарить лук для соуса до золотистого цвета, добавить чеснок, грибы, перемешать и залить все сметаной или сливками. Добавить специи, мускатный орех и довести до кипения. Фрикадельки выложить в соус, закрыть крышкой и тушить на маленьком огне 15 минут.

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