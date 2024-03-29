Фрикадельки з грибами та куркою: рецепт ситної страви
Під час подачі фрикадельки можна посипати паприкою і дрібно порубаною зеленню.
Якщо ви любите фрикадельки, пропонуємо вам дивовижний рецепт цієї страви з грибами та куркою з блогу "Кулінарні рецепти". Гриби зроблять їхній смак багатшим, і ця страва сподобається всім. До того ж вона чудово доповнить будь-який гарнір.
Фрикадельки з грибами та куркою
Інгредієнти:
- курячий фарш — 500 г;
- цибуля (середня) — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- батон — 3 скибочки
- яйце — 1 шт;
- часник — 3 зубчики;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Для соусу:
- печериці — 10 шт;
- цибуля (середня) — 1 шт;
- часник — 1 зубчик;борошно пшеничне — 1 ст. л;
- сметана або вершки — 800 г;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- мускатний горіх — на кінчику ножа.
Спосіб приготування:
Скибочки батона замочити в молоці або воді. Цибулю почистити, нарізати середніми кубиками. Часник і моркву натерти на дрібній тертці. Усі інгредієнти змішати, додати курячий фарш, батон відтиснути від рідини, подрібнити і додати до решти продуктів. Додати спеції, посолити, перемішати і сформувати круглі фрикадельки.
Сковороду з олією розігріти, обсмажити фрикадельки до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готовими, бо будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.
Для соусу нарізати ріпчасту цибулю, подрібнити часник і довільно нарізати печериці. До сметани або вершків додати борошно, перемішати.
У тій же пательні підсмажити цибулю для соусу до золотистого кольору, додати часник, гриби, перемішати і залити все сметаною або вершками. Додати спеції, мускатний горіх і довести до кипіння. Фрикадельки викласти в соус, закрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 15 хвилин.
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