Свинина, тушеная с грибами в сметанном соусе: рецепт сытного блюда на ужин

Перед подачей мясо посыпьте мелко порубленной зеленью.

В преддверии выходных самое время побаловать домочадцев вкусным и сытным ужином. Рекомендуем приготовить свинину, тушеную с грибами в сметанном соусе, по рецепту из блога "Консервация и кулинария". Это аппетитное блюдо, которое можно подавать как отдельно, так и в качестве гарнира к любым крупам, макаронам, картофельному пюре.

Свинина, тушеная с грибами в сметанном соусе

Ингредиенты:

свинина – 500 гр;

шампиньоны королевские — 300 гр;

сметана 15% – 350 гр;

масло растительное – 1,5 ст. л;

соль, перец;

лук зеленый – 1 шт.

Способ приготовления:

Свинину помыть, высушить бумажным полотенцем, порезать маленькими кубиками. Шампиньоны нарезать на четыре части каждый.

В сковороде на сильном огне разогреть рафинированное растительное масло, добавить мясо и, помешивая, обжарить в течение 3-4 минут до образования золотистой корочки. Добавить грибы, соль и перец.

Огонь убавить до среднего и, помешивая, жарить все 8-10 минут, пока сок, который дадут грибы, не выпарится. Затем убавить огонь до минимального, добавить сметану, перемешать.

Прикрыть крышкой сковороду и обжаривать еще 10 минут помешивая. Зеленый лук мелко нашинковать и посыпать готовое блюдо.

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