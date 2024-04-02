Рецепт вкусной заправки для салатов: как приготовить постный майонез (видео)

Сделать постный майонез для постных блюд — проще простого.

В Великий пост перед Пасхой, который продлится до 4 мая, такой постный майонез без яиц прекрасно дополнит постные блюда.

Ингредиенты:

кипяченая вода комнатной температуры — 100 мл;

кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой;

рафинированное масло — 100 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

уксус 9% или лимонный сок — 1 ч. л.

В холодную кипяченую воду добавляем 1 ст. л. крахмала, перемешиваем, чтобы он растворился.

Ставим кастрюлю на плиту и варим на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы масса стала густой — похожей на кисель.

Снимаем с огня и охлаждаем до комнатной температуры. Перекладываем массу в чашу блендера, добавляем горчицу, соль, сахар, уксус или лимонный сок.

В конце вливаем рафинированное масло без запаха. С помощью блендера взбиваем ингредиенты сверху вниз до получения однородной и густой массы.

Читайте также:

Как приготовить постный майонез из яблок

Домашний майонез за одну минуту — вкуснее магазинного

Легкий соус из сыра фета: идеальное дополнение для салатов и закусок