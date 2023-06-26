Угроза теракта на ЗАЭС: жителям каких регионов нужно выезжать, а у кого есть время "подумать"

Самая опасная зона после потенциального взрыва на ЗАЭС — в радиусе 50 км. Жителям Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей надо сразу выезжать, а у населения в других близлежащих регионах будет до 24 часов на принятие решения, уверен инструктор по выживанию Игорь Молодан, с которым поговорил Фокус. Но есть и альтернативные мнения.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов 23 июня вернул в новостную повестку опасность возможного теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российские военные все для этого подготовили и ждут приказ взорвать объект.

По данным Буданова, пруд-охладитель уже заминирован. Утечка радиации нужна для остановки контрнаступления ВСУ и заморозки линии фронта. Украинские власти пока не дают рекомендаций, нужно ли украинцам эвакуироваться, чтобы не пострадать от возможных последствий теракта. Фокус узнавал у экспертов, стоит ли беспокоиться об этом сейчас и что делать в случае взрыва.

Эвакуация при теракте на ЗАЭС: безопаснее всего — за Карпатами

Cамая опасная зона после взрыва будет в радиусе 50 км от ЗАЭС, уверен инструктор по выживанию и тактической медицине международной категории Игорь Молодан. Живущим на таком расстоянии от эпицентра следует реагировать быстро и выезжать в любую сторону как минимум на 100-150 км. Это касается жителей Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

"При ядерном взрыве с большой температурой горения радиоактивные частицы охладятся и осядут во время дождя. Если пойдут осадки сразу после теракта, время сокращается до 15 минут", — указывает Молодан.

Немного больше времени на "подумать" есть у проживающих в Харькове и Днепре. А в Киевской, Черниговской и Житомирской областях в зависимости от скорости ветра у людей будет от 12 до 24 часов на принятие решения.

"Когда подтвердят теракт, нужно смотреть метеосводки по направлению и скорости ветра. Может и в Россию пойти. Заходите сразу на сайты метеослужб — смотрите карту перемещения воздушных масс в режиме реального времени. Россияне тоже будут учитывать погодные условия, чтобы на них и временно оккупированные территории не попала радиация", — добавляет он.

Как укрыться от радиоактивных осадков?

Другая проблема заключается в быстроте подтверждения факта взрыва — власти и МВД должны дать проверенную информацию, а территория ЗАЭС оккупирована ВС РФ.

"Если люди видят нечто похожее на извержение вулкана и хлопья падают на землю — это первые и самые опасные радиоактивные осадки. Под них нельзя попадать и времени на выезд не будет", — добавляет Игорь Молодан.

В таком случае придется искать укрытие. Это может быть помещение в подвале или на средних этажах многоэтажек — подальше от земли и крыш. Вполне подойдет ванная или туалетная комната. Нужно закрыть все окна, вентиляционные и дверные отверстия. Сидеть там нужно не менее суток и ждать инструкции спасателей, куда эвакуироваться, объясняет эксперт по выживанию.

Выезжать рекомендуется в северо-западные районы Украины, в частности, в Закарпатье и Волынскую область. Безопаснее всего — за Карпатами, ведь Карпатский горный массив задержит перемещение радиоактивных масс, резюмирует он.

"Реакторы ЗАЭС не работают, бежать не надо": альтернативное мнение

Поддаваться паники и бежать после взрыва на ЗАЭС не стоит, в свою очередь считает заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.

"Никуда бежать не надо при самых пессимистических прогнозах. При неработающих реакторах топливо находится в состоянии, когда накопленная радиоактивность уменьшается в три тысячи раз. Наносящие максимальный вред здоровью радионуклиды при взрыве работающей ядерной установки — это радиоактивный йод и короткоживущие РБГ-газы [радиоактивные благородные газы]. Сейчас их там [на ЗАЭС] нет", — комментирует он.

Маловероятно, что оккупанты взорвут бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива на АЭС, так как туда нельзя подойти. Выброс радиоактивных веществ в окружающую среду будет минимальный — в сотни раз меньше, чем при аварии на Чернобыльской АЭС, дополняет Борисенко.

"Все осядет в зонах промплощадки или наблюдения — три, пять, десять, максимум 20 километров. Это если будет теракт, то есть мгновенный подрыв. Если станцию обесточат, будет длительный процесс. Счет пойдет на дни", — заявляет эксперт.

Жителям отдаленных регионов, к примеру Харькова, Борисенко рекомендует не волноваться и ничего не предпринимать.

"В Харькове даже при худших ситуациях вообще ничего не надо делать. Киев от Чернобыля по прямой — 90 км. После взрыва ЧАЭС ситуация в Киеве была не из приятных, высокие уровни радиации были в течение двух дней, но это катастрофа всемирного масштаба — взорвался работающий реактор. На ЗАЭС такой сценарий гипотетически невозможен. Будет локальное поражение, через несколько часов все осядет в холодном состоянии и не будет летать в воздухе", — подытожил академик.

Взрыв на Запорожской АЭС: что говорят в МВД?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко призывает граждан сохранять спокойствие в случае взрыва на ЗАЭС и слушать рекомендации властей.

"Радиоактивный фон в воздухе [после вероятного взрыва] будет сохраняться около суток. На 80% мы снизим радиационный фон за сутки. Если не будет эвакуационных мер, нужно закрыться в помещении, закрыть системы вентиляции, выключить кондиционеры, обогреватели и прочее", — заявил министр.

Игорь Клименко призывает украинцев сохранять спокойствие при взрыве на ЗАЭС

Следует уплотнить все отверстия в домах или квартирах смоченной тканью или скотчем. МВД даст четкие указания по правилам поведения в течение этого времени, указал Клименко.

Министр сообщил, что в ближайшие дни проведут учения с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов. Оборудование по измерению радиации откалибровано и готово к работе, заверил глава МВД.

Напомним, что в Киеве начали скупать йодид калия в аптеках. Поводом для ажиотажа стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке российскими оккупантами теракта на ЗАЭС.

Доктор Евгений Комаровский призывает не употреблять бездумно средства защиты от радиации. Киеву точно не угрожает ЗАЭС, а "волшебной таблетки" от радиации нет, отметил он.