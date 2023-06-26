В 100 раз меньше Чернобыля: ученый объяснил, надо ли паниковать при взрыве на Запорожской АЭС

Выброс радиоактивных веществ при подрыве ЗАЭС будет минимальный. Российские оккупанты не подойдут близко к бассейну выдержки отработанного ядерного топлива, считает физик-ядерщик Владимир Борисенко.

Радиоактивность топлива в реакторах Запорожской АЭС могла уменьшиться в три тысячи раз из-за простоев в работе станции. Паниковать и бежать в случае подрыва станции не надо, сказал в комментарии Фокусу заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.

"Никуда бежать не надо даже при самых пессимистических прогнозах. При неработающих реакторах топливо находится в состоянии, когда накопленная радиоактивность уменьшается в три тысячи раз", — объяснил он.

По словам академика, максимальный вред здоровью человеку наносят радионуклиды при взрыве работающей ядерной установки. Сюда относятся радиоактивный йод и короткоживущие радиоактивные благородные газы. В данный момент таких веществ на ЗАЭС нет.

Владимир Борисенко сомневается, что россияне взорвут бассейн выдержки отработанного ядерного топлива, ведь к нему нельзя подойти.

"Выброс радиоактивных веществ в окружающую среду [в случае подрыва станции] будет минимальный — в сотни раз меньше, чем при аварии на Чернобыльской АЭС", — дополнил эксперт.

Радиоактивные частицы, по его оценкам, осядут в зонах промплощадки или наблюдения. А это — максимум на 20 километров. Жителям отдаленных от ЗАЭС регионов Борисенко советует вообще не волноваться.

"После взрыва ЧАЭС ситуация в Киеве была не из приятных, высокий уровень радиации наблюдался до двух дней. Это катастрофа всемирного масштаба — взорвался работающий реактор. На ЗАЭС такой сценарий гипотетически невозможен. Будет локальное поражение, через несколько часов все осядет в холодном состоянии и не будет летать в воздухе", — заключил Борисенко.

Советы по эвакуации из-за возможного подрыва россиянами Запорожской АЭС можно прочитать в материале Фокуса "Угроза теракта на ЗАЭС: жителям каких регионов нужно выезжать, а у кого есть время "подумать".

Радиационный ветер от ЗАЭС может подуть и в сторону России. Под угрозой окажутся крупные города, в частности, Ростов-на-Дону и Краснодар.