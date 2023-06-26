Ситуация на ЗАЭС: куда дует ветер и какие регионы в опасности в случае подрыва (карта)

Представители украинской власти все чаще говорят о потенциальной опасности, которая связана с действиями оккупантов. Фокус проверил, в каком направлении дует ветер сейчас и что это значит.

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В последние дни украинские власти все чаще говорят об опасности с потенциальным подрывом Запорожской атомной электростанции, которую частично заминировали российские оккупанты. Фокус разобрался, какие регионы могут быть в опасности в случае катастрофы.

Сейчас внимание мира к потенциальной угрозе на ЗАЭС недостаточно, заявлял в очередном своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, а тем временем Российская Федерация уже окончательно утвердила сценарий по минированию станции.

"Довел партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден. Должны и сделаем – все вместе в мире – вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов", — заявлял глава государства.

Подобное заявление сделал и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он считает, что россияне могут использовать технические средства для того, чтобы ускорить катастрофу.

"Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", — считают в ГУР.

Подрыв Запорожской АЭС: кто в опасности

Во многом зона распространения радиации зависит от направления ветра. Посмотреть его в онлайн-режиме можно на портале Windy.com. По состоянию на 26 июня, ветер дует в сторону юго-восточной части Украины, которая временно находится под российской оккупацией.

Это значит, что в случае потенциального подрыва Запорожской АЭС в первую очередь в опасности украинские граждане, проживающие под российским контролем, что лишь усугубляет ситуацию. В опасности окажется Донецк, Луганск и другие большие города Украины.

Какие области в опасности в случае подрыва ЗАЭС Фото: Скриншот

Катастрофа с Каховской ГЭС показывает, что оккупанты не готовятся к эвакуационным миссиям и в случае с дамбой, оставляют людей погибать, в особенности если они не оформили российский паспорт.

Также радиационный ветер может настичь крупные российские города, согласно карте. В них входит Ростов-на-Дону, а также частично Краснодар.

Какие области в опасности в случае подрыва ЗАЭС Фото: Скриншот Какие области в опасности в случае подрыва ЗАЭС Фото: Скриншот

Такая ситуация с ветром и в целом с погодой сохранится в течении всей недели, то есть, до конца текущего месяца.

Какие области в опасности в случае подрыва ЗАЭС Фото: Скриншот

Другие украинские регионы, которые не находятся в оккупации и ветер в их сторону не дует, также в случае катастрофы будут в опасности, поэтому стоит ответственно подойти к этому вопросу.

Напомним, 23 июня сообщалось, что в МВД подготовили инструкцию на случай теракта на Запорожской АЭС. В случае контакта с радиацией правоохранители советуют находиться в укрытии, "помыться" полноценно или частично и сменить одежду. Уровень опасности может повысить даже кондиционер для волос.