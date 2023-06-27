Военкомы с бодикамерами. Поможет ли это прекратить произвол сотрудников ТЦК на улицах — юрист

Работники Черниговского ТЦК получили бодикамеры для оптимизации мобилизационной работы. Законны ли такие нововведения — непонятно, ведь прерогатива ношения камер была только у патрульных полицейских. Фокус разбирался в ситуации с сотрудниками Черниговского областного военкомата и юристами.

Работники Черниговского ТЦК получили новые девайсы — бодикамеры. Их рабочий день теперь начинается с получения разнарядок и этих устройств. Задача — проверить всех потенциальных призывников.

Бодикамеры должны помочь в конфликтных ситуациях, ведь они будут фиксировать происходящее во время патрулирования, говорится в сюжете журналистов. Однако никто не объяснил, насколько законны такие действия военкомов — беседовать с людьми под запись. Прерогатива ношения бодикамер была только у патрульных полицейских.

Фокус обратился с соответствующим вопросом в Черниговский областной военкомат. Ведущий специалист ТЦК Василий Ковтун подтвердил возможное вручение повесток работниками ТЦК под видеозапись. Однако отвечать на вопрос о законности таких мер он не стал, сославшись на недостаточность компетенций. Он посоветовал обратиться с запросом к главе Черниговского областного ТЦК, полковнику Олегу Гончаруку, но его на рабочем месте в момент звонка не оказалось.

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Законов и нормативных актов, разрешающих сотрудникам ТЦК носить бодикамеры во время вручения повесток, нет, сказал Фокусу адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский.

Фиксация бодикамерами, по его словам, может вводиться на уровне внутренних инструкций центра комплектования.

"Это делает глава военкомата. Такие документы — для служебного использования и поэтому они недоступны. Обычный гражданин с ними ознакомиться не может", — добавляет специалист.

По оценкам адвоката, шаг военкомов в Чернигове — очень положительный.

"Если пошел процесс фиксации выдачи повесток на камеры, принудительная доставка мужчин в военкомат закончится. Когда люди со стороны снимали процессы мобилизации, была система противовеса. Это открытость прежде всего", — добавляет Дзиковский.

Поэтому доказывать правоту и незаконность действий сотрудников ТЦК можно сколь угодно долго. Все это будет писаться на видео.

"Прежде всего, эти изменения на руку военнообязанным, а не работникам ТЦК. Им было бы проще доставить [призывника в военкомат], а доказательств нарушения нет. Пришел добровольно, какие вопросы", — рассуждает адвокат.

Еще один вопрос — злоупотребления в вопросе массовых закупок бодикамер для ТЦК. В основном это зависит от действий конкретных чиновников и военкомов, оценку таким действиям в будущем будут давать правоохранители.

Напомним, что Оболонский районный ТЦК в Киеве требовал от военнообязанных мужчин явиться для уточнения личных данных. Военкомы отвели срок до 29 июня.

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