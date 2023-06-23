"Просто в шоке": Арахамия инициирует проверки всех ТЦК из-за скандального военкома из Одессы

По словам нардепа, его крайне возмутил уровень жизни начальника Одесского ТЦК, который владеет имуществом в Испании на 4,5 млн евро.

Related video

Руководитель президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия инициирует проверки всех украинских ТЦК после публикации расследования журналиста Михаила Ткача об одесском военкоме, у которого обнаружили элитную недвижимость в ЕС. Об этом нардеп сообщил в собственном Telegram-канале 23 июня.

По его словам, у него просто пропала речь после просмотра расследования, и, будучи членом Комитета по вопросам нацбезопасности, он принял решение инициировать более подробное изучение этого случая и освещение его при помощи социальных сетей и средств массовой информации.

"Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что Давид Арахамия в полном шоке от того цинизма, который он увидел при просмотре расследования.

Расследование Михаила Ткача: что известно

Издание "Украинская правда" в своем расследовании под названием "Батальон Испания" рассказало о том, как живет начальник Одесского областного территориального центра комплектации (ТЦК) Евгений Борисов, пока в Украине продолжается полномасштабная война и гибнут люди.

Мужчина из Одессы под видом гуманитарной помощи привез себе из другой страны автомобиль премиум-класса и пошел он не на нужды ВСУ, а в гараж к Евгению Борисову. Также у него имеется шикарная вилла в Испании, стоимость которой около 4 миллионов евро. Для того, чтобы скрыть свой уровень жизни он зарегистрировал недвижимость на свою мать, однако вся страна все равно об этом узнала.

Примечательно, что на вилле продолжается ремонт, а во время визита журналисты увидели электрический Mercedes-Benz Viano 2022 г.в., стоимостью от $100 тысяч и на нем были украинские номера, ведь зарегистрирован он также на мать Евгения Борисова.

Всего семье военкома принадлежат три авто общей стоимостью 500 000 долларов, а общая стоимость его имущества — 4 500 000 евро.

Напомним, 19 июня сообщалось о том, что в Одесской области произошла стрельба во время вручения повестки. В военкомате признали, что их сотрудник выстрелил в воздух в общественном месте "в целях остановки группового давления". Правоохранители начали уголовное производство.