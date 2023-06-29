"На войну будет призван каждый": адвокат о сокращении отсрочек от мобилизации в Украине

Верховная Рада сократила возможности для отсрочки от мобилизации. Речь идет о тех, кто имеет родственников с инвалидностью. Также стали поступать сообщения о том, что все больше украинских ВУЗов получают письма из ТЦК, адресованные преподавателям. Адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев считает, что все идет к тому, что каждый украинцев в итоге будет призван на войну.

В среду, 28 июня, Верховная Рада приняла законопроект №9342, сокращающий возможности для отсрочки. Если раньше супруга/супруг военнообязанного имели инвалидность, либо один из родителей как самого военнообязанного, так и его супруги/супруга были с инвалидностью I или II группы, то это давало право на оформление отсрочки от мобилизации. Согласно новой норме, теперь отсрочку получат лишь те, у кого в семье нет других трудоспособных людей, которые могут ухаживать за человеком с инвалидностью.

По словам Олега Леонтьева, адвоката в сфере военного законодательства, депутаты расширяют базу военнообязанных, но делают это путем сокращения уже существующих прав. Таким образом принятая правка находится в конфликте с другой нормой закона, дающей право на отсрочку: если необходимо осуществлять постоянный уход за больной супругой/супругом, ребенком или родителями.

"На практике новая норма будет создавать большие проблемы. Если в семье есть человек с инвалидностью, это еще не значит, что ему необходимо предоставлять постоянный уход. Да, у кого-то об этом идет речь в справках и документах, но далеко не у всех. Как в таком случае применять эту норму? Более того, человек с инвалидностью, нуждающийся в уходе, может и не проживать вместе с военнообязанным, а учитывая эту правку, это уже дискриминация военнообязанных", — говорит Фокусу Леонтьев.

Адвокат уточняет: раньше военнообязанный, чьи родители имели инвалидность и нуждались в постоянном уходе, но при этом находились на оккупированной территории, все равно получал отсрочку от мобилизации. Теперь же человек придется выбирать: или какими-то немыслимыми путями добираться до родителей, которые по тем или иным причинам сами не могут выехать, или быть призванным в армию. Это, по словам Леонтьева, нарушает права граждан, гарантированных им законом "О мобилизации" и Конституцией.

Законы об отсрочке: на какой стадии?

Также стали поступать сообщения о том, что ТЦК направляют письма в украинские ВУЗы, адресованные педагогам, с просьбой явиться для прохождения военно-врачебной комиссии. По словам Леонтьева, это стало возможным потому, что принятый ВР законопроект №7352, предусматривающий предоставление отсрочки для преподавателей и научных сотрудников, так и не был подписан президентом Украины.

"С одной стороны есть норма, согласно которой на отсрочку могут рассчитывать преподаватели с научной степенью, но учитывая, что фактически закон еще не вступил в силу, то призывать могут и учителей, и научных сотрудников", — говорит адвокат.

Ожидает подписи президента еще один не менее важный закон, дающий право на снятие с воинского учета тех военнообязанных, чьи родные погибли или пропали без вести во время военных действий. Собеседник Фокуса объясняет: раньше таким украинцам предоставляли лишь отсрочку, но зачастую их все равно могли призвать. Рада предложила полностью освободить эту категорию лиц от призыва и проголосовала за поддержку правок в закон "О мобилизации". Но с 8 мая 2023 года документ все еще на подписи у президента, а значит не вступил в силу.

Учитывая сокращение возможности получения отсрочек, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также выдачу повесток педагогам, в стране все идет к тому, что на войну будет призван каждый украинец, подчеркивает адвокат.

Напомним, территориальные центры комплектования один за другим издают распоряжения, где говорится об обязанности мужчин явиться в военкомат в течение 10 дней.