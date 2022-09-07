Закон об отсрочке от мобилизации не подписал президент: что дальше

Принятый в конце июля законопроект №7352 вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки для преподавателей и научных сотрудников. Однако более месяца спустя проект не подписал Владимир Зеленский.

Законопроект №7352, подписанный главой ВРУ, отправили на подпись президенту. В таком же статусе документ остается и сегодня – 7 сентября 2022 года. Юристы объяснили Фокусу – на подписание у президента есть 15 дней, согласно Конституции.

Об этом идет речь в статье Фокуса "Учителей – в армию. Почему Зеленский не подписал закон об отсрочке от мобилизации педагогов".

"Статья 94 Конституции предусматривает, что президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона от председателя Верховной Рады Украины подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения", — отметил адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Владимир Адонин.

По словам Яны Михайлюк, советника, адвоката Totum LF, если президент в течение 15 дней не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован. Но фактически отсутствие подписи на законопроекте создает сложную ситуацию.

"Такой закон не вступает в силу, он не возвращен в Верховную Раду с предложениями для повторного голосования, поэтому не может быть применена процедура публикации закона с подписью председателя ВРУ. На самом деле, конституционно-правовая ответственность президента в этом случае фактически отсутствует", — подчеркивает Яна Михайлюк.

Юрист АО "Мисечко и Партнеры" Наталья Назарко сообщила, что сегодня у президента Украины находится более 30 законопроектов, ожидающих его подписи.

Фактически сложилась ситуация, когда законопроект об отсрочке от мобилизации для учителей и научных сотрудников (№7352) банально "подвис" — он принят парламентом, но без подписи президента он не может быть опубликован, а следовательно, и вступить в силу.

Владимир Адонин объясняет: Конституция не регламентирует, сколько на подписи у президента может находиться "проголосованный" закон после истечения 15-дневного срока для его подписания. "На практике некоторые законы ожидают подписи президента не один год", — говорит адвокат.

По мнению Яны Михайлюк, учитывая судьбу предыдущих законов, не подписанных президентом, документ может оставаться в таком состоянии, пока не потеряет свою актуальность или пока президент все же его не подпишет.

Сейчас из-за отсутствия подписи Владимира Зеленского законопроект об отсрочке от мобилизации для учителей и научных сотрудников не вступил в действие, то есть, его нормы не работают. На практике это означает продолжение активного призыва в ряды ВСУ сотрудников школ, колледжей, вузов, научно-исследовательских институтов и других организаций.

Напомним, Верховная Рада 29 июля приняла законопроект №7352, который вносит изменения в закон о мобилизации – предоставляет право на отсрочку преподавателям и научным сотрудникам.

Ранее Фокус писал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву в армию.