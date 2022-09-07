Закон про відстрочку від мобілізації не підписав президент: що далі

Ухвалений наприкінці липня законопроєкт №7352 вносить зміни в закон про мобілізацію щодо відстрочки для викладачів і наукових співробітників. Проте понад місяць потому проєкт не підписав Володимир Зеленський.

Законопроєкт №7352, підписаний головою ВРУ, направили на підпис президенту. У такому самому статусі документ залишається й сьогодні — 7 вересня 2022 року. Юристи пояснили Фокусу — на підписання в президента є 15 днів, згідно з Конституцією.

Про це йдеться в статті Фокусу "Учителів — в армію. Чому Зеленський не підписав закон про відстрочку від мобілізації педагогів".

"Стаття 94 Конституції передбачає, що президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону від голови Верховної Ради України підписує його, приймаючи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду", — зазначив адвокат юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Володимир Адонін.

За словами Яни Михайлюк, радниці, адвокатки Totum LF, якщо президент протягом 15 днів не повернув закон на повторний розгляд, закон вважається схваленим президентом України та має бути підписаний і офіційно оприлюднений. Але фактично відсутність підпису на законопроєкті створює складну ситуацію.

"Такий закон не набирає чинності, його не повернули Верховній Раді з пропозиціями для повторного голосування, тому не можна застосовувати процедуру публікації закону за підписом голови ВРУ. Насправді конституційно-правова відповідальність президента в цьому випадку фактично відсутня", — наголошує Яна Михайлюк.

Юрист АТ "Місечко та Партнери" Наталія Назарко повідомила, що сьогодні в президента України перебуває понад 30 законопроєктів, які чекають на його підпис.

Фактично склалася ситуація, коли законопроєкт про відстрочку від мобілізації для вчителів і наукових співробітників (№7352) банально "підвис" — він ухвалений парламентом, але без підпису президента він не може бути опублікований, а отже, і не набуде чинності.

Володимир Адонін пояснює: Конституція не регламентує, скільки на підписі в президента може бути "проголосований" закон після закінчення 15-денного терміну для його підписання. "На практиці деякі закони очікують на підпис президента не один рік", — каже адвокат.

На думку Яни Михайлюк, враховуючи долю попередніх законів, не підписаних президентом, документ може залишатися в такому стані, поки не втратить своєї актуальності або поки президент усе ж таки його не підпише.

Наразі через відсутність підпису Володимира Зеленського законопроєкт про відстрочку від мобілізації для вчителів і наукових співробітників не набув чинності, тобто його норми не працюють. На практиці це означає продовження активного призову в лави ЗСУ співробітників шкіл, коледжів, вузів, науково-дослідних інститутів та інших організацій.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 липня ухвалила законопроєкт №7352, який вносить зміни в закон про мобілізацію — надає право на відстрочку викладачам і науковим співробітникам.

Раніше Фокус писав, що Верховна Рада підтримала в першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити перелік людей, які не підлягають призову в армію.