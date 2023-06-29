Кинотеатры закроются, актеры дубляжа будут бастовать: эксперты о последствиях закона об английском

Законопроект президента Владимира Зеленского об особом статусе английского языка в Украине вызвал волну негодования среди представителей отечественной киноиндустрии. Если закон примут, то уже через четыре года все англоязычные фильмы в кинотеатрах будут идти на языке оригинала с украинскими субтитрами. Таким образом актеры дубляжа потеряют работу, а кинотеатры — зрителей, считают эксперты.

Президент Владимир Зеленский предлагает официально закрепить статус английского как языка международного общения в Украине. Среди прочего, это означает запрет украинского дубляжа для англоязычных фильмов — их будут пускать в прокат на языке оригинала. Уже с 2025 года фильмов на английском в кинотеатрах должно быть минимум 50%, с 2026-го — 75%, а с 2027-го — все 100%. Украинский перевод будет допускаться в англоязычных фильмах лишь в качестве субтитров. При этом другие иностранные фильмы будут выходить с полноценным украинским дубляжом.

Английский язык в кино: реакция общества

"Инициатива странная, потому что давит на украинский язык в Украине, прежде всего! Кроме того, если этот закон вступит в силу, то лишит украинских актеров, режиссеров, звукорежиссеров, и, собственно, студии — работы. Зато подпольная озвучка расцветет", — написала на своей Facebook-страничке актриса дубляжа Вика Хмельницкая.

Она подчеркивает, что украинский язык только-только освободился от гнета русского языка, при этом людям уже предлагают вместо изучения родного полноценно овладеть английским.

На инициативу президента отреагировал и народный депутат, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Если до сих пор кинотеатры были местом, делавшим украинский язык модным и популярным для миллионов людей, то теперь услышать родной язык в кино украинцы смогут разве что на фильмах отечественного производства. Уничтожить украинское кинодублирование и выбросить украинский язык из кинопроката не удалось даже Януковичу и Табачнику вместе взятым. Даже они не додумались запретить голливудским персонажам звучать на украинском. Авторы президентского проекта (не)подумали", — написал он в Facebook.

Что говорят представители украинской киноиндустрии?

Гендиректор крупнейшей украинской сети кинотеатров "Планета Кино" Наталия Байдан негативно отнеслась к предложенному законопроекту.

"Фильмы — не способ изучения языка. Если учитывать современное кино, то там больше сленга и нецензурной брани. Этот закон повредит украинскому дубляжу, который наконец-то получил всемирное признание", — говорит Фокусу Байдан.

По ее словам, кинотеатры рискуют потерять зрителей, ведь среди украинцев не так много найдется тех, кто захочет смотреть фильмы с субтитрами. При поддержке правительства кинотеатры готовы увеличить количество сеансов с англоязычными фильмами, уменьшить стоимость билета на такие фильмы, чтобы люди охотнее ходили, но при этом не отменять полностью украинский дубляж. Байдан уверена, что зрителю необходимо дать выбор, а не оставлять людей без альтернативы, как это предполагает законопроект.

Анна Харьковская, генеральный директор студии дубляжа Le Doyen, признается, что не верит, что законопроект примут.

"На первый взгляд мне казалось, что это не то чтобы шутка, а какой-то тотальный абсурд. Но теперь мне кажется, что этот законопроект будет аннулирован еще на начальных этапах. Я уверена, наше дубляжное сообщество не допустит этого. Владимир Зеленский сам не раз дублировался на нашей студии, он как артист понимает важность украинского языка. Тем более, что сфера кино является важным проводником между зрителем и языком", — считает Харьковская.

Некоторые участники дубляжного процесса, по ее словам, уже подали петиции в Офис президента. Сейчас они на рассмотрении и не останутся без внимания, уверена Харьковская.

Но если вдруг законопроект все же будет принят, актеры дубляжа, да и вся индустрия в целом, готовы к забастовкам и демонстрациям под Верховной Радой, добавляет она.

"Мы работаем с передовыми голливудскими студиями и получаем хвалебные отзывы в адрес украинского дубляжа. Он признан одним из лучших на мировом уровне. Поэтому запрещать его будет большой ошибкой", — говорит Харьковская.

Ранее Фокус писал, что законопроект о применении английского языка, инициированный Владимиром Зеленским, затронет многие общественные сферы. Чиновникам, военным и прокурорам придется повышать квалификацию.